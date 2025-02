On Your Tail arriva su su Switch, ecco quando

Il videogioco investigativo On Your Tail sarà disponibile su Nintendo Switch (acquistabile su Amazon) dal 13 marzo, come annunciato dallo sviluppatore Memorable Games. Il titolo, già presente su PC, arriverà sulla console ibrida al prezzo di 29,99 euro, che diventerà anche il nuovo prezzo della versione per computer.

L'avventura cozy ambientata nella cittadina mediterranea di Borgo Marina offre un mix di mistero, relazioni e attività rilassanti. I giocatori vestiranno i panni di Diana, una scrittrice in cerca di ispirazione che si ritrova coinvolta in un intricato caso da risolvere.

Per scoprire il colpevole, i giocatori dovranno utilizzare la Cronolente, analizzare le scene del crimine e raccogliere indizi. Tra un'indagine e l'altra, sarà possibile dedicarsi ad attività rilassanti come osservare le stelle, cucinare o pescare sulle spiagge del Mediterraneo.

La versione Switch includerà il gioco completo, permettendo di vivere l'esperienza anche in mobilità. Sarà inoltre disponibile un Deluxe Bundle a 39,99 euro, comprensivo di colonna sonora ufficiale e artbook.

Con On Your Tail, Memorable Games punta a offrire un'esperienza investigativa un po' per tutti, arricchita da elementi di vita quotidiana e ambientazioni suggestive. L'arrivo su Nintendo Switch amplierà ulteriormente il pubblico di questo titolo che mescola abilmente mistero e relax in un'unica avventura.