Baldur’s Gate 3: Google Stadia svela il periodo di uscita

Baldur’s Gate 3 è il tanto atteso seguito di uno dei giochi di ruolo occidentale più acclamati dalla critica di tutti i tempi. Il primo storico titolo è stato sviluppato da BioWare e pubblicato da Interplay Entertainment nel 1998. Presentato allo scorso E3 di Los Angeles, in queste settimana non si hanno avuto tante notizie se non quella di un breve video postato sul profilo ufficiale Twitter che mostrava come il team di sviluppo stesse lavorando duramente al progetto.

In queste ore in un comunicato presentato da Google Stadia, Baldur’s Gate 3 e Orcs Must Die 3 sembrerebbero arrivare proprio nel 2020. Nonostante non sia stata annunciata proprio una data ben precisa, è bello sapere che il titolo sviluppato dai ragazzi di Larian Studios abbia finalmente una finestra di lancio.

Come si può leggere nella parte iniziale del comunicato, DOOM Eternal, Get Packed, Orcs Must Die 3, Baldur’s Gate 3 e molti altri giochi ancora arriveranno su Google Stadia quest’anno. Ovviamente l’attenzione maggiore cade proprio sul terzo capitolo di Baldur’s Gate. Non ci resta che aspettare ancora un po’, probabilmente il 27 febbraio. Infatti poco fa vi abbiamo parlato del vecchio articolo che vi avevamo proposto, in questo alla fine del breve video veniva mostrata la presunta data. Verrà mostrato un gameplay? Maggiori dettagli sulla storia? Lo scopriremo a tempo debito.

