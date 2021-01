Baldur’s Gate 3, annunciata in via ufficiale la traduzione italiana

Arriva oggi una grande notizia per tutti gli appassionati di Baldur’s Gate 3, ancora in attesa di informazioni più precise sui contenuti della versione finale, attualmente in pieno sviluppo, e sulla sua data di rilascio. Il videogioco di Larian Studios, infatti, avrà il pieno supporto alla lingua italiana, grazie a un accordo fra la casa di produzione belga e l’agenzia di localizzazione Asmodee Italia, che si occuperà di tradurre l’enorme mole di testo presente nel terzo capitolo della storica saga, lavoro che, con ogni probabilità, richiederà un bel po’ di mesi. L’annuncio è stato fatto da Asmodee stessa tramite un comunicato stampa pubblicato oggi.

I lavori di traduzione sono appena iniziati e andranno avanti per tutto l’anno, ma è previsto che si concludano prima del rilascio della versione 1.0 di Baldur’s Gate 3, quella che metterà fine alla fase di accesso anticipato, durante il quale è possibile giocare soltanto l’Atto 1, che comprende la fase iniziale dell’avventura. Quest’ultimo include circa il 25% dei contenuti totali, che, numericamente, sono già tantissimi: 46.000 stringhe di dialogo, 600 PNG con cui interagire e 146 fra azioni e incantesimi.

Il gioco, come i suoi due predecessori, è basato sul mondo di Dungeons & Dragons, più nello specifico sulla quinta edizione, ambientata nei Forgotten Realms. Baldur’s Gate 3 include ben 16 tra razze e sotto-razze dell’universo di D&D, con una narrativa fortemente intrecciata al gameplay e un sistema di combattimento a turni, basato anche (come da tradizione) sul tiro dei dadi. Sono previsti anche il supporto alla pausa tattica durante l’azione, elemento che permette di controllare al meglio il campo di battaglia, e al multiplayer online fino a un massimo di quattro giocatori.

Baldur’s Gate 3 è disponibile in accesso anticipato da ottobre 2020 su Steam e GOG per PC/Mac, oltre che per Google Stadia, e dovrebbe restarci per circa dodici mesi, il che significa che la definitiva pubblicazione della versione finale è attualmente pianificata entro la fine di quest’anno. Il gioco è sviluppato da Larian Studios, studio indipendente fondato nel 1996 e autore della pluripremiata serie di videogiochi di ruolo Divinity. Asmodee Italia è una casa editrice e agenzia che si occupa della localizzazione, pubblicazione e distribuzione di giochi da tavolo e giochi di ruolo, e negli anni ha lavorato a giochi come Dobble, Dixit, Ticket Ro Ride, Cortex, Exploding Kittens e Concept.