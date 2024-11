MGW 2024: intervista a Devora Wilde, voce di Lae’zel di Baldur’s Gate 3

Come era stato annunciato diversi mesi fa, alla Milan Games Week di quest’anno sono stati invitati alcuni degli attori che hanno prestato le loro voci ai protagonisti di Baldur’ Gate 3. Per questa edizione la fiera è inciampata in diverse sfortune e imprevisti, dato che Jennifer English e Aliona Baranova non hanno potuto partecipare per via di problemi personali, e Neil Newbon ha subìto un ritardo aereo, mancando l’incontro con la stampa.

Questo ci ha permesso comunque di concentrarci maggiormente sulle domande a Devora Wilde, che ha interpretato il personaggio di Lae’zel non solo con la voce ma anche per il motion capture (anche se non per il volto). L’attrice anche in questa occasione è stata molto cordiale, sincera e a tratti scherzosa nel rispondere alle domande di tutti i giornalisti presenti, che vi riportiamo di seguito.