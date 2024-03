Banjo Kazooie in Unreal Engine 5 è incredibile, ma non potete giocarci

Le demo e i progetti di remake realizzati con Unreal Engine stanno godendo di enorme popolarità al giorno d'oggi, giacché sono principalmente i fan che dedicano il loro tempo a migliorare visivamente i classici dei videogiochi, dando loro un restyling e facendoci desiderare l'arrivo di qualcosa di ufficiale.

L'ultimo esempio di questa tendenza nostalgica è opera di Project Dream, il quale è riuscito a realizzare il classico intramontabile Banjo Kazooie con Unreal Engine 5. Il risultato, come potete vedere nei video pubblicati nel loro canale YouTube, è impressionante e dà una nuova vita al vecchio titolo.

Il progetto Dream ha portato l'orso e l'uccello più amati di sempre nel presente - più di quanto Microsoft abbia tentato - e il risultato è fantastico. La demo presenta un'erba ondulata meravigliosa, una luce che scintilla sulle cascate e un aspetto generale decisamente svecchiato. Persino l'interno della casa di Banjo e Kazooie risalta con colori saturi e texture luminose.

Con così tante delle vecchie franchigie N64 ancora attive su Nintendo, questo sarebbe il momento perfetto per Microsoft per rilasciare un nuovo Banjo-Kazooie, o anche solo un remake, e attirare un nuovo pubblico mentre porta qualcosa di eccezionale ai fan di lunga data. Non possiamo, dunque, che sperare che ci siano veramente dei progetti in corso dietro le quinte perché, ovviamente, non ci possiamo accontentare di questi video.