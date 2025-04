Banjo-Kazooie sta per tornare? Ringraziamo lo studio dei remake di Spyro e Crash

Nel panorama dei videogiochi, pochi studi hanno saputo ridare vita ai classici platform con mascotte come Toys for Bob. Questo team di sviluppo ha dimostrato negli ultimi anni una straordinaria capacità di rinvigorire franchise che sembravano ormai destinati all'oblio, riportandoli alla ribalta con produzioni di qualità che hanno conquistato sia i nostalgici che le nuove generazioni. Ora, dopo aver riportato in auge Spyro e Crash Bandicoot, lo studio sembra pronto a lanciarsi in una nuova sfida che potrebbe entusiasmare molti fan delle avventure platform degli anni '90: il ritorno di Banjo-Kazooie.

Paul Yan, co-direttore e direttore creativo di Toys for Bob, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che hanno acceso l'entusiasmo della community videoludica durante un'intervista con CanadianGuyEh. "Un'azienda con cui vorremmo lavorare è una con cui stiamo già collaborando: Team Xbox!", ha affermato Yan. "Sono stati partner eccezionali e possiedono un roster di personaggi molto interessante con cui Toys for Bob potrebbe divertirsi parecchio. L'orso del miele è il primo che mi viene in mente - credo che tutti possiamo concordare che Banjo abbia ibernato abbastanza a lungo, giusto?"

Sebbene queste parole non costituiscano un annuncio ufficiale di un remake o reboot di Banjo-Kazooie, il precedente rapporto dello studio con Xbox e la loro comprovata esperienza con i platform classici rendono questa collaborazione più una questione di tempistiche che di possibilità. Dal 2018, Toys for Bob ha dimostrato di avere la sensibilità necessaria per maneggiare franchise storici, pubblicando la Spyro Reignited Trilogy, la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Bandicoot 4 e Crash Team Rumble.

Un percorso di indipendenza e ambizione

La storia recente di Toys for Bob è piuttosto tumultuosa. Nel 2023, lo studio si è separato da Activision, che era stata acquisita da Microsoft, scegliendo la strada dell'indipendenza. Questa decisione è arrivata dopo un periodo difficile in cui il team era stato dirottato dal suo lavoro sui colorati platform per supportare la serie Call of Duty, un cambio di rotta che non rispecchiava la vocazione creativa dello studio.

Secondo quanto rivelato da Nicholas Kole, ex artista concettuale senior, il team era stato anche costretto ad abbandonare lo sviluppo di Crash Bandicoot 5, un progetto che probabilmente avrebbe continuato il rilancio della serie. La situazione è ulteriormente peggiorata quando 86 dipendenti sono stati licenziati nell'ambito dei tagli di massa operati da Microsoft nel 2023.

Nonostante questi ostacoli, lo studio ha mantenuto il suo spirito e, cosa ancora più importante, ha continuato a collaborare con Xbox su nuovi progetti. Attualmente, Toys for Bob sta lavorando a un titolo non ancora annunciato che molti ipotizzano essere Spyro the Dragon 4. Yan è stato piuttosto riservato al riguardo, affermando: "Non posso ancora svelare i dettagli", ma ha rassicurato i fan che lo sviluppo sta procedendo bene.

La possibilità di vedere Banjo e Kazooie tornare sotto la guida di Toys for Bob rappresenterebbe un momento significativo per l'industria dei videogiochi. Il duo, creato originariamente da Rare e diventato iconico su Nintendo 64, non vede un capitolo principale della serie dal 2008, quando uscì Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts per Xbox 360. Il tempo sembra quindi maturo per un ritorno in grande stile, specialmente con uno studio che ha dimostrato di comprendere profondamente l'anima dei platform con mascotte.