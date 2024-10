Xbox snobba Banjo & Kazooie: non interessa a nessuno!

Un controverso commento attribuito ad Aaron Greenberg, responsabile marketing di Xbox, sta scatenando polemiche tra i fan. Secondo lo youtuber spagnolo "Puerta al Sótano", Greenberg avrebbe dichiarato durante un evento di Microsoft Flight Simulator che "Banjo-Kazooie non interessa a nessuno".

L'affermazione, che al momento non è stata confermata dal diretto interessato, solleva dubbi sul futuro della celebre serie di platform. Banjo & Kazooie, creato da Rare durante la generazione del Nintendo 64 (e la cui copertina è stata riprodotta in questo meraviglioso Funko Pop che trovate su Amazon), è uno dei franchise più amati di quel periodo, con milioni di fan che da anni chiedono un nuovo capitolo proprio a Microsoft, la quale ora ne detiene i diritti.

La veridicità di questa affermazione non può essere verificata, quindi per il momento: niente allarmismi.

Tuttavia, la fonte di questa notizia è solo lo youtuber spagnolo, senza altre conferme o prove concrete. È possibile che il commento, se effettivamente pronunciato, fosse inteso in modo ironico. Parris Lilly, conduttore vicino a Xbox presente all'evento, non ha potuto confermare l'accaduto ma ha suggerito: "Nel caso, posso pensare che si trattasse di sarcasmo".

La presunta dichiarazione, però, ha alimentato i timori dei fan sul possibile abbandono della proprietà intellettuale da parte di Microsoft. Rare, lo studio sviluppatore, ha già chiarito di non avere intenzione di tornare a lavorare su Banjo & Kazooie, o altre loro IP del passato, motivo per il quale l'unica alternativa sarebbe commissionare un nuovo progetto aun team diverso.

Per quanto il genere dei platform 3D "Collect-A-Thon" non generi più grandi numeri al di fuori dell'ambito Nintendo, anche in virtù di una scarsità di produzioni meritevoli, il recente successo dell'ottimo ASTRO BOT (qui la nostra recensione) dimostra che c'è ancora interesse per questo tipo di giochi.

Parris Lilly ha aggiunto: "Se Banjo non interessasse non continuerebbero a vendere il merchandising dedicato, ne farebbero collaborazioni come quella con Smash Bros.", suggerendo che il franchise mantiene ancora un certo valore commerciale per Microsoft.