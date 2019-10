Batman Arkham Legacy: potremo giocare tutta la “Bat-Famiglia”, secondo i rumor

Batman Arkham Legacy sembra essere il nuovo gioco di Warner Bros. Montreal e ci permetterà di controllare tutta la Bat-Famiglia. Ecco i rumor.

Il Cavaliere Oscuro manca dalle nostre console da tempo. Mentre Rocksteady, sviluppatore originale della serie Arkham, è al lavoro su un qualche progetto segreto (i rumor puntano a un Game as a service sulla Justice League o sulla Suicide Squad), Warner Bros. Montreal (sviluppatori di Origins) dovrebbe essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie dell’Uomo Pipistrello. Ora, spuntano in rete nuovi rumor a riguardo. Il gioco, secondo le voci, dovrebbe chiamarsi Batman Arkham Legacy.

Secondo quanto riportato, pare che in questo capitolo non dovremo interpretare solo il grande detective mascherato, ma l’interno “Bat-Famiglia”. Non ci sono informazioni precise riguardo ai personaggi, ma di certo è interessante l’idea di avere accesso a più PG, ognuno dotato di caratteristiche uniche (o almeno è la nostra speranza). Ovviamente si tratta di un rumor, quindi assolutamente non ufficiale, ma l’utente di Twitter Sabi afferma che si tratta di un’informazione corretta.

Sabi è un leaker molto affidabile, in quanto ha praticamente svelato in anticipo ogni annuncio di Microsoft, Bethesda e Nintendo dell’E3 2019. Inoltre, i legali di Nintendo sono entranti in contatto con Sabi, dopo la kermesse losangelina: un tale attenzione da parte della Grande N non può non suscitare interesse verso l’utente. Per ora, quindi, Sabi è credibile.

Inoltre, il 25 ottobre è l’anniversario di Origins, quindi sarebbe un momento perfetto per confermare il nuovo Batman Arkham Legacy. Precedenti rumor, inoltre, avevano spinto tutti a pensare che al centro di questo capitolo ci sarà la Corte dei Gufi. Un annuncio, inoltre, è atteso in quanto Warner Bros. ha rilasciato un chiaro teaser lo scorso mese. Per ora sono solo rumor e speculazioni, ma basterà attendere qualche giorno per poter scoprire con precisione se sia tutto vero o se dovremo ancora aspettare per conoscere la verità. Diteci, quali sono le vostre speranze in merito?