Battlefield 2042, il test su PS5 è stato sospeso

Il test tecnico di Battlefield 2042, previsto per questi giorni, è stato cancellato su PlayStation 5. I giocatori che si erano registrati per avere la possibilità di essere selezionati per partecipare alla prima beta privata del nuovo first person shooter di casa DICE non potranno dunque partecipare. I motivi? Un gravissimo errore tecnico, di cui però il team di sviluppo non ha voluto svelare i particolari.

L’annuncio dell’annullamento del test di Battelfield 2042 su PlayStation 5 è arrivato da Adam Freeman, Community Manager, tramite un post su Twitter. Come specificato nel cinguettio, Freeman ha informato tutti gli utenti selezionati per il test tecnico che c’è stato un problema critico. “Abbiamo identificato un errore mentre mandavamo la build per PlayStation 5, specificando che il test non si sarebbe tenuto questo weekend”, il messaggio lanciato sul social network. Il test è stato dunque rimandato a data da destinarsi e ad oggi non è ancora stato svelato quando sarà possibile prenderne parte.

Situazione differente invece per quanto riguarda il PC e le console Xbox. Il test tecnico di Battlefield 2042 su quelle piattaforme infatti procede senza troppi problemi e terrà impegnati i giocatori selezionati per tutto questo fine settimana. Ovviamente Freeman ha ricordato il strettissimo NDA, ovvero l’accordo di non divulgazione, che impedisce agli utenti di registrare video, catturare screenshot e diffondere informazioni in merito. La pena, in questo caso, è davvero molto severa: un ban permanente dal gioco finale. “Infrangere le regole porterà alla perdita dei techinical playtest, i futuri test di EA e potenzialmente l’accesso al gioco quando sarà pubblicato”, le parole di Freeman affidate a Twitter.

Battlefield 2042 sarà pubblicato per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC il 22 ottobre 2021 e a questo indirizzo potete leggere la nostra corposa anteprima. Nel corso dei prossimi mesi debutterà anche una open beta, che permetterà a tutti i giocatori di partecipare senza necessariamente essere selezionati con un sistema di inviti.