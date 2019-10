Battlefield 5: Guerra del Pacifico sarà svelato mercoledì

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente che il capitolo Guerre del Pacifico di Battlefield 5 verrà svelato mercoledì.

Gli appassionati di sparatutto in prima persona potranno tornare finalmente a gioire: nel corso delle ultime ore, infatti, la compagnia Electronic Arts ha annunciato, attraverso il proprio account Twitter ufficiale, che il capitolo quinto Guerra del Pacifico di Battlefield 5 verrà svelato questo mercoledì, 23 ottobre, alle 15, attraverso una diretta YouTube. Il teaser dell’annuncio mostra una brevissima sequenza con un Marine di spalle, lasciando intendere poco altro allo spettatore. Non svela nulla del gameplay, ma possiamo considerarlo come un primo assaggio di ciò che ci aspetta.

Grazie all’introduzione di Guerra del Pacifico, saremo in grado di calarci in alcune delle battaglie più famose dell’epoca, potendo quindi rivivere in prima persona le sensazioni di quei momenti. Attualmente non siamo ancora a conoscenza delle possibili caratteristiche che presenterà questo nuovo capitolo, anche se non è detto che non porterà anche delle innovazioni in termini di gameplay.

Sicuramente uno dei momenti storici della Guerra del Pacifico che verranno proposti sarà la battaglia di Iwo Jima, avvenuta nel lontano 1945, nonostante nulla sia stato ancora confermato.

Non ci resta a questo punto che attendere con impazienza mercoledì, per scoprire finalmente tutti i dettagli sulle missioni e i nuovi contenuti che offrirà Guerra del Pacifico. Vi ricordiamo che Battlefield 5 è attualmente disponibile rispettivamente per PlayStation 5, Xbox One e PC.