Battlefield 6: ci siamo quasi, trapelate delle immagini online

Ci siamo quasi, a giugno Electronic Arts dovrebbe mostrare il primissimo trailer di Battlefield 6, nuovo capitolo di una delle saghe più amate dal pubblico. Sappiamo bene come il quinto episodio non abbia riscontrato il successo sperato nonostante una modalità multiplayer molto solida e divertente, ma tutto sommato a distanza di 2 anni dal rilascio di quest’ultimo sembra che il sesto titolo del franchise sia curiosamente uno dei più attesi del momento. Sia l’azienda americana che DICE non hanno rivelato molto a riguardo ma, come capita spesso nell’era di internet, i leaker hanno cercato di tirare fuori più informazioni possibili.

Innanzitutto sarebbe ambientato in Eurasia intorno al 2030, si parla inoltre di 13 mappe di gioco disponibile con un multiplayer composto da ben 128 giocatori oltre ad una modalità battle royale che andrà a scontrarsi con il più famoso Call of Duty Warzone creando una sfida al cardiopalma. Da diversi giorni Battlefield 6 è vittima di importanti leak, gli ultimi di questi mostrerebbero quattro diverse immagini trafugate dal trailer non ancora ufficialmente mostrato.

Gli screenshots, rigorosamente in bassa qualità, riprendono alcune sequenze che andremo a vedere appunto nel trailer. Da questi possiamo vedere come l’ambientazione possa essere in linea con quello detto da un insider diverse settimane fa e di come questo sesto capitolo sia uno dei più promettenti dell’intero franchise. Trattandosi di leak appunto vi invitiamo a prenderli, come di consueto, con le dovute pinze.

⚠️ ACHTUNG SPOILER ⚠️

Es wurden weitere Screenshots von dem neuen Battlefield geleaket ‼️#Battlefield #Battlefield6 pic.twitter.com/DxvJKsqHvv — △〇✕□ (@User_IDavee) May 18, 2021

Insomma, Battlefield 6 sta già facendo parlare di sé nonostante non si sia fatto vedere in via ufficiale. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere un capitolo destinato non solo per console next gen, diversamente da quanto dichiarato ai tempi del primissimo annuncio. Vedremo quindi se tutto questo risulterà veritiero, in attesa del giorno fatidico, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire più dettagli in merito.