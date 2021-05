Call of Duty Warzone: la nuova arma ve le farà suonare ai nemici, letteralmente

Nelle ultime settimane si sente parlare più dei problemi di Call of Duty Warzone che per le sue qualità. Con l’arrivo della Season 3 c’è stato un incremento pazzesco di giocatori portando nelle casse di Activision miliardi di dollari, risultato davvero impressionante se calcoliamo la sua natura da free-to-play. La piaga dei cheater si sta dilagando con l’azienda americana che sta cercando di metterci sopra una pezza eliminandone il più possibile. Il problema però sempre essere ancora oggi tangibile tanto che il noto stremaer italiano Pow3r non ci ha visto più, proponendo l’hashtag FIXWARZONEita sperando che possa arrivare agli occhi dei vertici più alti.

Sono passati diversi giorni da quel famoso video di Pow3r che ha fatto il giro dell’Italia e non solo e, nonostante tutto, sembra che Activision abbia aperto gli occhi. Call of Duty Warzone ancora oggi soffre problemi di ogni tipo e speriamo che col tempo vengano risolti tutti tornando ad essere quello che era un tempo. Non mancano ovviamente le aggiunte di pacchetti da comprare nel negozio in game, quest’ultimo propone un’arma decisamente particolare che ve la farà suonare ai nemici, letteralmente.

Il bundle Music Legend Masterclass è disponibile nel negozio al prezzo di 2400 CP. Oltre ai classici oggetti cosmetici, questo speciale pacchetto include lo Shredder, un FFAR 1 ultra raro a forma di chitarra in grado di suonare un grazioso motivetto durante le vostre partite. Esteticamente risulta davvero incredibile, e sarà in grado di trasformavi in un vero rocker anni ’80.

The Music Legend Mastercraft Bundle is available now in Black Ops Cold War & Warzone store. pic.twitter.com/z15eO6RZrc — Call of Duty News (@charlieINTEL) May 16, 2021

Nonostante il FFAR 1 sia stato nerfato più volte e lontano dal meta di Call of Duty Warzone, quest’arma risulta davvero micidiale nelle breve distanze. Insomma, se avete risparmiato un po’ di soldi in game grazie al battle pass, e volete diventare i veri protagonisti delle partite questo è il bundle che fa per voi. Ricordiamo che il pacchetto è disponibile anche per Black Ops Cold War.