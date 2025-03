Be Comics! Be Games!: il festival pop a Padova è un trionfo

Padova si è trasformata in un vivace crocevia di culture pop durante il weekend appena trascorso, quando oltre 22.000 appassionati hanno invaso gli spazi di Padova Hall per l'edizione 2025 di Be Comics! Be Games!. Il festival, rinnovato nel nome e nei contenuti, ha superato i risultati degli anni precedenti, confermandosi come un appuntamento imprescindibile per gli amanti di fumetti, videogiochi, manga e anime.

La manifestazione ha saputo, infatti, creare un ambiente inclusivo dove condividere passioni e rafforzare il senso di appartenenza a una community vibrante, dimostrando ancora una volta come la cultura pop contemporanea rappresenti un potente collante sociale.

Un'arena digitale senza precedenti

La vera novità dell'edizione 2025 è stata l'espansione dell'area dedicata ai videogiochi, ribattezzata Be Games!. Con oltre 80 postazioni di gioco e la partecipazione di colossi come Nintendo e PG Esports, questo spazio ha attratto famiglie, coppie e gruppi di amici desiderosi di sfidarsi su titoli classici e nuove uscite.

L'entusiasmo generato da questa novità ha contribuito significativamente al superamento dei record di affluenza degli anni precedenti, segnalando l'efficacia della nuova direzione intrapresa dagli organizzatori.

Creatività e talento nell'Artist Alley

Il cuore pulsante della manifestazione è rimasto, come sempre, l'incontro con i grandi talenti del fumetto. L'edizione ha ospitato artisti di caratura internazionale come Federico Vicentini e Vincenzo "Viska" Federici, affiancati da pilastri del panorama italiano come Sio e Daw. L'Artist Alley ha visto anche la partecipazione di Simone Pace, Marco Checchin, Valerio Held, Michela da Sacco e Donald Soffritti, offrendo ai visitatori l'opportunità di dialogare direttamente con i creatori delle loro opere preferite.

Il festival non si è limitato alla celebrazione dei fumetti, ma ha esteso il suo abbraccio all'intero universo dell'editoria e dell'animazione. Le accademie presenti hanno permesso agli aspiranti creativi di apprendere dai maestri del settore, con lezioni tenute da professionisti del calibro di Sarah Arduini, Stefano Feltre e Riccardo Meneghello.

D'altra parte, il Be Stage! si è confermato fulcro aggregativo dell'evento, ospitando un programma ricchissimo che ha spaziato dal Gran Cosplay Contest a Kaleidospop, dalle selezioni della K-Pop League Italia fino alle random dance. Non sono mancati quiz interattivi, talk specializzati e proiezioni in anteprima, come quella dedicata a Prophecy.

Una community in espansione

Con oltre 170 brand ed espositori provenienti da tutta Europa, Be Comics! Be Games! ha offerto un'esperienza a 360 gradi nel mondo della cultura pop. I visitatori hanno potuto esplorare stand di case editrici e comic store, partecipare a tornei di giochi da tavolo e acquistare memorabilia e oggetti da collezione.

Il successo dell'edizione 2025 è stato amplificato dalla partnership con testate giornalistiche come Corriere dello Sport - Stadio e i nostri colleghi di CulturaPop, oltre che dalla presenza della radio ufficiale Radio Piterpan.

Dopo un'edizione che ha ridefinito gli standard del festival, gli organizzatori guardano già al futuro, con l'appuntamento fissato per il 2026. L'obiettivo dichiarato rimane quello di valorizzare la cultura pop in ogni sua sfaccettatura, continuando a costruire ponti tra diverse passioni e generazioni.