Bethesda ha pubblicamente omaggiato il team di Skyblivion

La rivalità tra grandi produzioni e progetti amatoriali è spesso una caratteristica del mondo videoludico, ma talvolta queste dinamiche lasciano spazio a relazioni di mutuo apprezzamento che sorprendono la community. È quanto sta accadendo tra Bethesda e il team di Skyblivion, l'ambizioso progetto fan-made che punta a ricreare The Elder Scrolls IV: Oblivion utilizzando il motore grafico di Skyrim. Mentre la remastered ufficiale continua a macinare numeri impressionanti sul mercato, gli sviluppatori di Bethesda hanno scelto di tendere una mano ai modder anziché considerarli come concorrenti indesiderati, dimostrando una maturità rara nell'industria contemporanea.

La voce più significativa in questo scambio di stima reciproca è quella di Dan Lee, lead developer di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Durante un recente "Developer Spotlight" organizzato da Bethesda, Lee non ha esitato a esprimere il proprio entusiasmo per il progetto amatoriale: Skyblivion rappresenta infatti uno sforzo colossale che ha richiesto anni di lavoro da parte di programmatori, artisti e designer volontari.

"Anche se ho lavorato su Oblivion: Remastered, sono comunque entusiasta per Skyblivion," ha dichiarato Lee con genuina ammirazione. "Penso che quello che stanno facendo sia davvero speciale, e sono entusiasta di vedere la loro interpretazione di ciò che abbiamo fatto in passato. Credo sia un grande anno per i fan di Oblivion."

Queste parole non rappresentano un semplice gesto di cortesia professionale, ma un riconoscimento sostanziale del valore che la comunità dei modder apporta all'ecosistema dei videogiochi Bethesda. Il team di Skyblivion, dal canto suo, ha risposto con altrettanto calore, mostrando apprezzamento per il lavoro svolto sulla versione Remastered ufficiale.

A coronare questa storia, dai toni fiabeschi, giunge il fatto che Bethesda ha regalato a tutto il team dietro a Skyblivion una copia di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, come segno di apprezzamento per il loro progetto monumentale e totalmente gratuito.

La situazione attuale rappresenta un caso di studio interessante: mentre la remastered ufficiale sta registrando vendite importanti, confermando ancora una volta la forza immutata del franchise The Elder Scrolls nonostante gli anni di distanza dall'uscita originale, la mod amatoriale procede spedita verso il completamento. I due progetti, anziché cannibalizzarsi a vicenda, sembrano alimentare un rinnovato interesse collettivo per l'universo di Tamriel.

Questa sinergia non sorprende chi conosce la storia di Bethesda. La longevità dei titoli della casa americana è stata sempre sostenuta dalla vivacità della comunità di modder, che ha mantenuto freschi giochi come Skyrim per oltre un decennio. Pertanto, andare contro questi appassionati sarebbe stato, come sottolineano molti osservatori, "un po' come spararsi sui piedi".

Il successo commerciale della Remastered di Oblivion dimostra che esiste ancora un mercato solido per i giochi di ruolo single-player dalla forte impronta narrativa, nonostante l'esplosione dei titoli live service e multiplayer. Allo stesso tempo, l'imminente rilascio di Skyblivion testimonia come la passione dei fan possa tradursi in progetti dalla qualità quasi professionale, capaci di estendere ulteriormente la vita di universi videoludici amati.