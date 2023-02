Ancora una volta torniamo a parlare del tanto atteso Beyond Good and Evil 2, e per l’ennesima volta non sembrano arrivare notizie positive da questo progetto ancora in via di sviluppo. Il titolo Ubisoft ci era stato presentato per la prima volta all’E3 del 2017, e fino ad ora non abbiamo più ricevuto altri annunci sul gioco, anzi, dopo l’abbandono di diverse figure professionali, ora scopriamo che lo studio di Ubisoft Montpellier ha perso un’altra personalità che stava lavorando al progetto.

Stando alle recenti informazioni che arrivano dalla redazione di Kotaku, scopriamo che la scorsa settimana, lo staff di Ubisoft Montpellier è stato informato che il loro amministratore delegato, Guillaime Carmona, avrebbe lasciato lo studio. Questo notizia arriva nel momento in cui il team francese sta affrontando un’indagine portata avanti dalle autorità governative locali su un numero senza precedenti di sviluppatori che soffrono di esaurimento a causa di una cattiva gestione del lavoro e molti di loro sono andati in congedo per malattia.

“La salute e il benessere dei nostri studi sono una priorità costante. Data la lunghezza del ciclo di sviluppo di Beyond Good and Evil 2, il team di sviluppo di Montpellier sta effettuando valutazioni sul benessere degli sviluppatori attraverso un’entità di terze parti proprio per prendere misure preventive e per valutare dove potrebbe essere necessario ulteriore supporto”, queste sono state le parole di un portavoce di Ubisoft inserite in una mail mandata a Kotaku.

Scopriamo, infine, che l’amministratore delegato Guillaume Carmona, che era stato assente dall’inizio dell’anno, non sarebbe più tornato perchè aveva lasciato l’azienda. Non è stata fornita alcuna motivazione adducendo la riservatezza legale. Sembra sempre più chiaro che Beyond Good and Evil 2 si trovi in una posizione molto delicata, e forse dovremmo inziare a pensare che il gioco potrebbe essere in una fase ancora molto acerba.

