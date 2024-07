Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition | Recensione

Beyond Good & Evil è uno di quei videogiochi che nel corso degli anni ha assunto più popolarità rispetto al day one del 2003. Un merito che va a dialoghi e personaggi memorabili, oltre che una colonna sonora ancora oggi molto apprezzata.

Un'avventura capace di coinvolgere e lasciare il segno, destinata a grandi cose, ma mai inaspettatamente raggiunte. Il secondo capitolo, infatti, è un vero e proprio tabù: una prima versione venne cancellata diversi anni fa, recuperato poi sotto forma di prequel nel 2017, ma scomparso comunque completamente nel vuoto, divenendo uno dei vaporware più famosi degli ultimi anni (battendo anche il record di Duke Nukem Forever).

Inutile specificare che l'annuncio di Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition ha fatto drizzare le antenne ai fan, speranzosi che questa remastered possa essere in qualche un modo un segno di buon auspicio per la sopravvivenza del secondo capitolo di questa serie Ubisoft.

Negli ultimi giorni abbiamo provato a lungo questa versione anniversary, consci di essere dinanzi comunque a un gioco con una certa età sulle spalle (e quindi con alcuni riferimenti culturali un po' retrogradi), ma con un'anima e una qualità narrativa che non sembrano invecchiate di un solo giorno.

Una storia da vivere

Ambientato sul pianeta Hyllis, Beyond Good & Evil racconta la storia di Jade, una giovane fotoreporter che, insieme allo zio Pey'j e altri personaggi stravaganti, cerca di svelare i misteri dietro gli attacchi alieni dei DomZ.

Jade vive in un faro su una piccola isola, intenta a prendersi cura di un gruppo di orfani e affrontando le difficoltà economiche con una serie di incarichi fotografici che le permettono di andare avanti a stento. La sua vita cambia radicalmente quando viene reclutata dall'Iris, un'organizzazione segreta che mira a rivelare la verità sulle Squadre Alfa, il corpo militare che dovrebbe proteggere Hyllis.

Il titolo, che parte come un'avventura apparentemente leggera, assume connotati sempre più inaspettati e "adulti", riuscendo a coinvolgere grazie a una componente narrativa non particolarmente complessa e personaggi ben caratterizzati. In più, c'è da aggiungere che la vicenda non sembra essere invecchiata male, offrendo comunque spunti interessanti e dialoghi ben scritti.

Il tallone d'Achille rimasto tale

Sfortunatamente è quando ci si comincia a muovere che il gioco inizia a farsi leggermente più "legnoso".

I combattimenti, sebbene non siano mai stati il punto di forza del gioco, sono stati sicuramente resi più gestibili grazie al nuovo schema di controlli, così come le sezioni stealth. Va comunque specificato che, nonostante tutte le migliorie apportate, rimangono il tallone d'Achille della produzione, risultando forse troppo leggeri e poco incisivi. Il team ha comunque provato il più possibile a svecchiarlo e pensiamo abbiano fatto il meglio possibile, senza però raggiungere un risultato convincente al 100%.

Nuovi Contenuti e Funzionalità Questa edizione speciale introduce una serie di nuovi contenuti che arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco. Tra le novità spicca una sequenza narrativa che collega Beyond Good & Evil all'atteso seguito in sviluppo Beyond Good & Evil 2. Inoltre, i giocatori possono esplorare un archivio di materiali inediti, dalle concept art ai video di sviluppo, scoprendo curiosità e aneddoti sulla creazione del gioco. Una delle aggiunte più interessanti è la modalità Speedrun, che permette di competere contro il tempo senza possibilità di salvataggio, aggiungendo un livello di sfida extra per i veterani. Sono stati anche aggiunti oltre 20 nuovi obiettivi, che incentivano i giocatori a esplorare ogni angolo di Hyllis e a scoprire tutti i segreti nascosti.

Per quanto riguarda la meccanica delle fotografie, che premia l'esplorazione, continua a essere un elemento distintivo nel gameplay generale che aumenta e non di poco la longevità di gioco che a difficoltà normale può durare tranquillamente intorno alle 8-9 ore.

Un nuovo look

La 20th Anniversary Edition non è solo una semplice remastered, ma un'occasione per riscoprire il gioco con una nuova veste grafica, fedele comunque all'originale. Gli sviluppatori hanno lavorato su diversi aspetti tecnici, migliorando la risoluzione fino a 4K e 60 fps, aggiornando le texture e ottimizzando le ombre e l'occlusione ambientale. Su console non abbiamo riscontrato problemi, ma su PC si è notato qualche piccola incertezza causata dallo stuttering, nulla comunque di irrisolvibile con una patch.

Dal punto di vista artistico, Hillys è un pianeta marino ricco di vita. Le diverse e vaste aree del mondo semi-open offrono una grande varietà di ambientazioni, dalle strade trafficate della capitale alle grotte nascoste nei vulcani inattivi. Jade, armata del suo Daï-jo e della sua macchina fotografica, può esplorare liberamente, combattere creature, infiltrarsi in zone sorvegliate, risolvere enigmi e gareggiare con l'hovercraft in gare spericolate.

Anche la colonna sonora di Christophe Héral è stata rimasterizzata, così come tutti i suoni del gioco, per adattarli anche ai sistemi audio moderni. Insomma, in generale, non si può certamente dire di essere dinanzi a una remastered pigra.