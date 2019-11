Black Friday 2019, le migliori offerte su videogiochi e console

Il Black Friday è ormai alle porte e le prime offerte cominciano ad apparire su Amazon e su altri store online in attesa del 29 novembre. Per preparaci al venerdì più pazzo dell’anno, abbiamo deciso di raccogliere tutti gli sconti migliori per quanto concerne i videogiochi e console, aggiornando l’articolo di volta in volta qualora ne venissero aggiunte altre che meritino di essere segnalate. Sia mai che tra questi prodotti ci sia il regalo di Natale perfetto per un vostro amico o familiare.

Tra i videogiochi in offerta che vi segnaliamo c’è sicuramente qualcosa di interessante. Tra i giochi più richiesti ci sono Resident Evil 2, Call of Duty Modern Warfare e Kingdom Hearts III, ma è possibile trovare già qualche sconto su Yooka-Layle And the Impossible Lair e Wolfenstein Youngblood oltre che all’ottimo prezzo a cui è proposto Judgment, la nuova proprietà intellettuale di SEGA ambientato nello stesso universo narrativo di Yakuza. Nel corso dei prossimi giorni arriveranno molto probabilmente altri sconti, anche sulle console, ragion per cui vi consigliamo di tenere d’occhio l’articolo e visionarlo di tanto in tanto, soprattutto in vista del Black Friday del 29 novembre in cui verranno aggiunte anche le console.

Se possedete una Xbox e un abbonamento Xbox Live Gold vi consigliamo di tenere d’occhio anche le offerte dello store Microsoft. Sono diversi i giochi scontati, anche abbastanza recenti come Code Vein e Control, è possibile trovare anche Gears 5, Call of Duty Modern Warfare e Destiny 2 Shadowkeep.

Offerte Xbox

Offerte PlayStation 4

Offerte Nintendo Switch

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!