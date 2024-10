Call of Duty Black Ops 6: gli upscaler come DLSS, FSE e XeSS stanno causando problemi

Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon), pubblicato oggi per tutte le piattaforme, sta riscontrando problemi evidenti con i principali upscaler grafici su PC. Un utente del subreddit del gioco ha segnalato che NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS causano un calo delle prestazioni del 40% circa, vanificando i potenziali benefici del rendering a risoluzioni inferiori.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Questo bug, già presente nelle recenti stagioni di Modern Warfare III, sembra persistere nel nuovo capitolo della serie. L'impatto sulle prestazioni è particolarmente critico per un titolo competitivo come Call of Duty, dove la fluidità del gameplay è fondamentale.

L'utente Important_Shake_1491 ha condotto test su due diverse configurazioni hardware, documentando il calo di framerate con DLAA e FSR 3 Native attivati. Altri giocatori hanno confermato di riscontrare problemi analoghi, suggerendo che si tratti di un difetto diffuso.

Call of Duty: Black Ops 6 non è particolarmente esigente in termini di requisiti di sistema

Nonostante il gioco non richieda hardware particolarmente potente, la possibilità di ottimizzare le prestazioni tramite upscaling resta un'opzione necessaria per molti utenti PC. La community spera ovviamente in un rapido intervento degli sviluppatori per risolvere questo problema e consentire l'utilizzo efficace delle tecnologie di upscaling.

Voi avete riscontrato questa criticità? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.