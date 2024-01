Blasphemous II: aperti i preorder della Collector's Edition!

Qualche settimana fa, il publisher Selecta Games ha svelato la produzione di una Collector's Edition per Blasphemous II, l'acclamato metroidvania sviluppato da The Game Kitchen. Ebbene, se avete apprezzato il titolo e non vedete l'ora di mettere le mani su questa spettacolare edizione speciale sarete felici di sapere che i preorder per la versione PS5 sono finalmente aperti su Amazon!

Blasphemous II Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Potete, dunque, riservare la vostra Collector's Edition di Blasphemous II al prezzo di listino di 99,99€. Effettuare il preordine su Amazon è particolarmente conveniente dato che, se siete clienti Prime, avrete la certezza di riceverlo il giorno dell'uscita, il 20 marzo, oltre a pagare il prezzo più basso applicato fino alla spedizione. Se ancora non siete iscritti al servizio, dunque, vi invitiamo a provarlo, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di godere di tutti i benefici.

Già dalla presentazione, questa edizione promette di essere ricca di contenuti esclusivi. Oltre al gioco in formato fisico e a un'imponente confezione, la Collector's Edition includerà una steelbook, un manuale d'istruzioni, 2 CD contenenti le magnifiche musiche composte da Carlos Viola, una guida strategica, una moneta in metallo, un set di carte, un certificato di autenticità, un artbook, una toccante lettera di ringraziamento dagli sviluppatori e, per completare il pacchetto, codici digitali per scaricare la colonna sonora.

Insomma, parliamo di un acquisto davvero imprescindibile per tutti gli appassionati della serie metroidvania di The Game Kitchen, a prescindere che vogliate rivivere il secondo capitolo o che abbiate giocato solo il primo. Vi consigliamo, però, di effettuare il preordine il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire in fretta!

