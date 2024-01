Questo nuovo materiale è 10 volte più forte del Kevlar

Il mondo della scienza dei materiali vede l'emergere di un materiale straordinario: il carburo di silicio amorfo (a-SiC). La sua resistenza eccezionale, 10 volte superiore a quella del Kevlar, lo rende non solo competitivo con diamanti e grafene, ma apre nuovi orizzonti nella tecnologia dei microchip, con possibili applicazioni in sensori ultra-sensibili e celle solari avanzate, con potenziali effetti anche nel settore dell’esplorazione spaziale e senza trascurare la ricerca genetica.

Le proprietà meccaniche dell'a-SiC possono rappresentare un aiuto essenziale per l'isolamento delle vibrazioni su un microchip, il che permetterebbe di realizzare una nuova tipologia di sensori ultra-sensibili.

Il materiale "amorfo" si differenzia dalle strutture cristalline come il diamante, presentando un disordine atomico apparentemente casuale. Tuttavia, questa casualità non implica fragilità; al contrario, l'a-SiC testimonia la robustezza emergente da tale struttura. La sua resistenza alla trazione è di 10 GigaPascal: per farsi un’idea di ciò che significa, il prof. Richard Norte spiega che sarebbe come sostenere il peso di 10 automobili (di medie dimensioni) con una striscia di nastro adesivo.

Ciò che distingue ulteriormente questo materiale è la sua scalabilità. L'a-SiC può essere prodotto su larga scala a costi contenuti. Quest’ultimo particolare, insieme alle sue particolari proprietà, lascia sperare che questo nuovo materiale possa innescare una serie di innovazioni in più di un settore.

Immagine di copertina: nikahgeh