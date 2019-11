Bleeding Edge: data di uscita svelata all’Inside Xbox

Ninja Theory è tornato in occasione dell’Inside Xbox di Londra. Lo studio ha parlato di Bleeding Edge e di come sia un titolo che fa parte del loro DNA action. Ovviamente, è stato mostrato qualcosa di nuovo e, nello specifico, un trailer cinematografico che svela i vari eroi presenti all’interno del gioco con tutte le loro capacità e le loro armi specifiche. Ricordiamo infatti che si tratta di uno sparatutto/action a squadre online: la caratterizzazione

La parte più importante è che è stata confermata la data di uscita del gioco: 24 marzo 2020. Mancano quindi pochi mesi prima di poter mettere le mani su una delle più promettenti esclusive Microsoft.

I fan devono inoltre sapere che ci sarà il cross-play tra Xbox e PC e inoltre, ci sarà una beta chiusa il 14 febbraio 2020 che ci permetterà di provare anche un nuovo eroe mostrato brevemente all’interno di un nuovo filmato di gameplay mostrato durante l’Inside Xbox di Londra. Purtroppo non c’è stato modo di scoprire altro, ma fortunatamente non manca troppo per la prossima prova.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato da Ninja Theory? Bleeding Edge vi interessa, oppure siete maggiormente fan delle precedenti opere dello studio, maggiormente improntate su uno stile narrativo?