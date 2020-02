Bleeding Edge, sarà possibile trasferire i progressi della beta nel gioco completo

Ottime notizie per tutti coloro che stanno avidamente aspettando l’uscita dello scoppiettante e variopinto Bleeding Edge: i progressi fatti nella beta del titolo potranno infatti essere trasportati completamente all’interno del gioco completo una volta che esso sarà sbarcato sul mercato.

A riferire al grande pubblico di tale graditissima opportunità è stata direttamente la pagina Twitter ufficiale del titolo che, come potete comodamente osservare qui sotto, ha confermato senza troppi indugi tale possibilità ad un curioso utente.

It'll carry through to launch! — Bleeding Edge (@BleedingEdgeNT) February 14, 2020

La closed beta di Bleeding Edge attualmente in svolgimento ha avuto inizio il 14 febbraio 2020 alle 19:00 e proseguirà fino alle 09:00 del 17 febbraio. Così come il titolo completo anche questa versione preliminare dell’opera di Ninja Theory è attualmente disponibile su PC e Xbox One con tanto di cross-play. Per accedere a tale closed beta, così come ad una seconda prevista per marzo, è necessario o disporre di un abbonamento al Xbox Games Pass o aver prenotato il titolo.

Bleeding Edge, che ricordiamo essere attualmente previsto su PC e Xbox One per il prossimo 24 marzo, è un titolo decisamente accattivante. Come racconta anche la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: “La sensazione è che Bleeding Edge sia un gioco sincero, immediato e molto divertente. Non sappiamo quali saranno le possibili implicazioni nel mondo competitivo, ma certamente quello che abbiamo visto e giocato ci ha divertito ma soprattutto incuriosito. ”

Che ne dite di questa notizia, l’ultima creazione di Ninja Theory vi attira o non si tratta invece di una tipologia di gioco di vostro piacimento? Avete già preordinato il titolo o aspettate prima di saperne qualcosa di più? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.