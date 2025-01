Blood of Dawnwalker è il nuovo ARPG a tema vampiri realizzato da ex veterani di The Witcher

Il team di Rebel Wolves, formato da ex sviluppatori di The Witcher 3, ha presentato il primo trailer cinematografico di The Blood of Dawnwalker, nuovo action RPG open world in arrivo su PC e console next-gen. Il video mostra alcune sequenze di gameplay e immagini del gioco, ambientato nell'Europa del XIV secolo.

Konrad Tomaszkiewicz, game director del progetto, ha spiegato: "Ci siamo ispirati ai classici RPG e desideriamo che gli utenti percepiscano il senso di urgenza di un gioco a base open world". Il titolo proporrà infatti un innovativo sandbox narrativo, dove il tempo scorrerà durante le quest rendendo impossibile completare tutte le storie prima della scadenza finale.

Ambientato in un'epoca segnata da conflitti e dalla diffusione della Peste Nera, The Blood of Dawnwalker vedrà i giocatori nei panni di Coen, un giovane trasformato in Dawnwalker, a metà tra umano e vampiro. La trama ruoterà attorno alla minaccia di orde di vampiri decisi a conquistare il mondo, con il protagonista che avrà 30 giorni per salvare o vendicare la propria famiglia.

Il gioco punta a offrire grande libertà di scelta ai giocatori, senza una netta divisione tra missioni principali e secondarie. "Sarete voi a decidere come passare il tempo", ha sottolineato Tomaszkiewicz, evidenziando come ogni decisione influenzerà lo sviluppo della storia. Realizzato con l'Unreal Engine 5, The Blood of Dawnwalker si preannuncia come un titolo ambizioso che potrebbe segnare l'inizio di una nuova saga nel panorama degli action RPG.

Il gioco sembra molto interessante e ambizioso, ragion per cui non vediamo l'ora di saperne di più (magari nei soliti mesi estivi, ricchi di conferenze ed eventi a tema gaming). Per il resto il titolo è sviluppato con alle spalle un team composto da veterani del settore, quindi non possiamo che augurarci della buona riuscita del progetto.