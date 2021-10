Bloodborne, e se fosse un cartoon anni 90? Ecco lo stupendo video

Se avete nostalgia dei cartoon che andavano in onda su cartoon network tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000 siete sicuramente capitati nel posto giusto, almeno per ora. Se unite tutto questo alla vostra passione per i videogiochi non potrete far altro ceh amare quello che è riuscito a creare un utente di youtute armandosi di un po’ di pazienza (anzi, forse un bel po’) e qualche consocenza di disegno e animazione. Bloodborne in versione serie animata, è semplicemente qualcosa di grazioso e a tratti divertente. Il trailer che trovate in questa notizia, ma che potete visionare anche all’interno del canale youtube del ragazzo vi farà sicuaramente venir voglia di averne ancora, perché vorrete vedere come prosegue il tutto.

Quella che sembra una fusione tra Samurai jack e le Super Chicche prende forma in poco più di 20 secondi permettendoci di dare uno sguardo ad alcuni momenti iconici del titolo di From Software. Se siete amanti dell’esclusiva playstation coglierete sicuramente ogni riferimento e anche da che momento di gioco è preso il tutto. Tantissimi tributi anche alle creature che troviamo nel gioco e non solo. Ma su questo sorvoleremo, perché non vogliamo farvi spoiler ma vogliamo che vi godiate il trailer in completa serenità.

Bloodborne è sicuramente una di quelle eslcusive Playstation di cui i fan chiedono a gran voce un remake. Giocare quel tipo di prodotto su un hardware completamente nuovo, ma soprattutto esente da tutti quei problemi di frame rate, gioverebbe non solo ai gicoatori stessi, ma soprattutto alla quality of life del titolo.

Sembra però ancora impossibile, From Software è davvero presa con altri progetti, e solo ieri ha annunciato il rinvio a Febbraio per Elden Ring. Insomma, è molto probabile che il remake non vedrà mai la luce. Ma godetevi intanto questa piccola perla di animazione!