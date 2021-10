Elden Ring è stato rinviato a sorpresa, ecco la nuova data di lancio

Quando questa estate abbiamo rivisto per la prima volta in azione Elden Ring, il nostro entusiasmo, come quello degli appassionati, è salito alle stelle. In pochi si aspettavano anche una data di uscita, eppure From Software riuscì a stupirci anche da quel lato. Ora, però, il tanto atteso nuovo gioco dei creatori di Dark Souls è stato rinviato.

Ad annunciare il rimando è stata la stessa From Software tramite l’account ufficiale su Twitter, con il team di sviluppo che ha dichiarato che la decisione è stata presa per far uscire un gioco capace di rispettare le grandi aspettative che ruotano da anni attorno al progetto.

Arriviamo quindi alla notizia più importante, ovvero la nuova data di Elden Ring, che arriverà nei negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 25 febbraio 2022.

Important message:

ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.

The #ELDENRING Team

— ELDEN RING (@ELDENRING) October 18, 2021