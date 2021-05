Bloodborne: Lady Dimitrescu si sente a casa grazie a questa mod

Il mondo delle mod si sa, è sconfinato e comprende diverse creazioni a dir poco folli e visionarie. Dell’operato dei modder ne sa qualcosa The Elder Scrolls V Skyrim, il gioco di ruolo targato Bethesda che da quando è stato lanciato, ormai 10 anni fa, è stato letteralmente bombardato di mod di ogni genere. Ora, anche il tanto amato Bloodborne ha ricevuto una nuova e particolare mod che introduce l’amatissimo personaggio di Lady Dimitrescu tra le fila di personaggi del gioco From Software.

Alcina Dimitrescu è senza ombra di dubbio uno dei personaggi videoludici dell’anno, che grazie alla sua possanza fisica, ma soprattutto scenica, ha reso ancora più grandioso e unico il recente Resident Evil Village. Anche per questo, l’utente ‘Garden of Eyes’, ci ha mostrato sul proprio canale YouTube la sua mod che introduce la Dimitrescu all’interno del mondo di Bloodborne; un universo che la fa sicuramente sentire particolarmente a casa quello creato da From Software nel 2015.

All’interno di questa mod, Lady Dimitrescu se la vede con Lady Maria in uno scontro davvero affascinante. Una vera e propria boss fight crossover tra due personaggi femminili che sono da subito entrati nel cuore di moltissimi appassionati. Lo scontro è stato registrato dallo stesso youtuber, e ci mostra come entrambe le Lady non si siano limitate e hanno portato il combattimento ad un livello di spettacolo molto alto.

Ovviamente non vi diciamo chi ha avuto la meglio, per scoprirlo vi lasciamo al bellissimo video creato da questo ragazzo che potete trovare qua sopra. Ora che Resident Evil Village è uscito e Lady Dimitrescu si è mostrata in tutta la sua potenza, chissà se vedremo questo personaggio già iconico fare la sua apparizione anche in altri titoli grazie alla community dei modder.