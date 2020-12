Borderlands 3, quasi regalato con Stadia Pro

Ultimamente tramite Google Stadia stiamo avendo la possibilità di assistere a tantissime offerte che vengono messe in atto soprattutto per permettere a tanti giocatori di avvicinarsi alla piattaforma di streaming dedicata ai videogiochi di Big G. Ovviamente già alcuni giorni fa abbiamo portato alla vostra attenzione la strepitosa offerta dedicata a Cyberpunk 2077. Oggi invece Google ha deciso di mettere in offerta un altro titolo, Borderlands 3 è infatti disponibile a 99 centesimi se si è dei nuovi abbonati al servizio Stadia Pro.

La versione che viene messa in offerta inoltre è la Ultimate Edition, inoltre per ottenere questo prezzo davvero allettante basta abbonarvi al servizio Pro, in seguito vi verrà offerto un coupon da 10€ che potete spendere come volete e noi vi consigliamo caldamente di farlo sul nuovo titolo di Gearbox. Inoltre se volete essere temerari vi consigliamo ancora una volta di spulciare per bene le offerte che propone di tanto in tanto il servizio in streaming di Google.

Ad esempio Borderlands 3 non è l’unico titolo che potete acquistare a poco meno di 1 euro. Tramite l’uso del coupon potete infatti acquistare a 79 centesimi PGA Tour 2K21 e Zombie Army 4. Il servizio di Google sta mettendo in atto una serie di offerte che spingono il piede sull’acceleratore per mettere in prima linea l’offerta di titoli che va mano a mano ad estendersi con il passare del tempo.

Se fino ad adesso abbiamo avuto una comunicazione altalenante da parte di Google, dobbiamo attendere il prossimo anno e capire come l’azienda cercherà di evolvere il servizio e renderlo ancora più interessanti per tutti quei giocatori che non hanno a disposizione una piattaforma di gioco e vogliono godersi i loro titoli anche in estrema mobilità. Voi cosa ne pensate di Google Stadia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!