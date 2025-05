Borderlands 4: gameplay e novità dallo State of Play

L'universo di Borderlands si prepara a un nuovo capitolo che promette di rinnovare profondamente la formula della celebre saga di sparatutto looter. Durante l'ultimo State of Play di PlayStation, interamente dedicato a Borderlands 4, i vertici di Gearbox hanno svelato una visione ambiziosa che cerca di bilanciare innovazione e tradizione, con un occhio attento sia ai veterani della serie che ai potenziali nuovi giocatori. La presentazione di circa 15 minuti ha mostrato sequenze di gameplay su PS5 Pro, offrendo uno sguardo approfondito su meccaniche rinnovate, sistemi di movimento evoluti e un approccio più ponderato alla distribuzione del bottino.

Il pianeta Kairos rappresenta la nuova frontiera per i Cacciatori della Cripta, con la Catena di Terminus (una regione montuosa e innevata) che costituisce solo una delle quattro macroaree esplorabili. Gli sviluppatori hanno posto particolare enfasi sulla libertà di movimento, introducendo meccaniche che trasformano radicalmente l'esperienza di gioco. Il rampino e la possibilità di planare offrono una verticalità mai vista prima nella serie, mentre l'introduzione del digirunner, una moto spaziale personalizzabile evocabile in qualsiasi momento, promette di rendere l'esplorazione più fluida e gratificante.

I combattimenti beneficiano di questa nuova mobilità, consentendo transizioni rapide tra attacchi in mischia, coperture strategiche e fuoco a distanza. "Abbiamo ripensato completamente il ritmo del gioco", ha spiegato Graeme Timmins, creative director, "volevamo che i giocatori potessero esprimere il proprio stile personale non solo con le armi, ma anche con il modo in cui si muovono nel mondo di gioco".

L'universo narrativo di Borderlands 4 mantiene alcuni volti familiari come Moxxi, Zane, Amara e l'immancabile ClapTrap, ma introduce anche nuovi personaggi come Echo-4, un drone multifunzionale che accompagnerà i giocatori nelle loro avventure, offrendo supporto per la navigazione, scansione dell'ambiente e operazioni di hacking.

Più libertà, più strategia, meno caos casuale: Borderlands evolve senza snaturarsi.

La protagonista mostrata durante la presentazione è Vex, una nuova Sirena dotata di poteri fasici che può utilizzare per potenziare se stessa, sconfiggere i nemici ed evocare famigli letali. È uno dei quattro personaggi giocabili disponibili al lancio, ognuno con tre Abilità d'azione personalizzabili attraverso rami di potenziamenti che offrono bonus passivi e modificatori.

Un elemento particolarmente interessante riguarda la filosofia dietro il bottino, vero cuore pulsante della serie. Gearbox ha deciso di tornare alle origini, rendendo le armi leggendarie più rare ma significativamente più impattanti, un approccio che ricorda il primo Borderlands. Le armi provengono da otto produttori diversi, inclusi i classici Jakobs, Maliwan e Tediore, affiancati da nuovi marchi come Order e Deadalus. La personalizzazione è stata potenziata, permettendo di combinare componenti di diversi produttori per creare configurazioni uniche.

Borderlands 4 mantiene il suo DNA cooperativo, permettendo di giocare in split-screen con un amico o online con fino a tre giocatori, con pieno supporto al cross-play tra tutte le piattaforme. Le migliorie al sistema di lobby e la possibilità di calibrare individualmente la difficoltà per ogni giocatore rappresentano passi avanti significativi. Il sistema di bottino istanziato elimina le potenziali tensioni legate alla spartizione degli oggetti, mentre la funzione di teletrasporto rapido verso gli alleati facilita il mantenimento della coesione del gruppo.

Anthony Nicholson, senior project producer, ha sottolineato come l'esperienza cooperativa sia stata ripensata: "Volevamo che giocare insieme fosse sempre gratificante, indipendentemente dal livello di abilità o dal tempo investito dai vari membri del gruppo". Il sistema adattivo di difficoltà rappresenta una risposta diretta ai feedback ricevuti dai giocatori delle precedenti iterazioni.

Le novità nell'equipaggiamento includono i Kit di riparazione, strumenti che permettono di curarsi e attivare vari potenziamenti temporanei, e gli Ordigni, armi pesanti che funzionano come abilità con tempo di ricarica invece di consumare munizioni. Questi elementi aggiungono ulteriore profondità strategica al gameplay, incentivando i giocatori a pianificare il proprio approccio invece di affidarsi unicamente alla potenza di fuoco.

Randy Pitchford, CEO di Gearbox, ha concluso la presentazione dando appuntamento ai fan a giugno per un'analisi ancora più approfondita del gameplay. Borderlands 4 sarà disponibile dal 12 settembre su PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, promettendo di essere sia un punto d'ingresso ideale per i neofiti che un'evoluzione significativa per i veterani della serie.