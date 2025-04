Borderlands 4, la data di uscita è stata anticipata (chissà perché...)

Borderlands 4, l'atteso nuovo capitolo della celebre saga looter-shooter, arriverà sugli scaffali con due settimane d'anticipo rispetto al programma iniziale. La notizia, condivisa brevemente da Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, rappresenta un'anomalia positiva in un'industria abitualmente caratterizzata da ritardi e rinvii, spesso annunciati proprio nelle fasi finali dello sviluppo.

L'informazione è trapelata in modo inusuale, attraverso un video messaggio che lo stesso Pitchford ha pubblicato e poi rapidamente rimosso dalle piattaforme social. Nel breve filmato, successivamente definito come pubblicato "prima del previsto", il dirigente ha condiviso il suo entusiasmo per lo stato attuale del progetto, sottolineando come i lavori procedano secondo il migliore degli scenari possibili.

https://x.com/Wario64/status/1917223361622508015

"Il team ha lavorato duramente e, in realtà, tutto sta procedendo alla grande", ha dichiarato Pitchford nel messaggio ai fan. "A dire il vero, stiamo seguendo lo scenario migliore possibile. Il gioco è fantastico. La squadra è in piena attività creativa. E per questo il lancio di Borderlands 4 verrà anticipato. La nuova data di uscita è fissata per il 12 settembre."

Questa dichiarazione collocherebbe l'uscita del titolo a metà settembre, con un anticipo di due settimane rispetto alla finestra di lancio originariamente prevista. Un segnale che Gearbox considera il prodotto già in fase avanzata di rifinitura, con pochi elementi ancora da sistemare prima del rilascio definitivo.

Borderlands 4 rappresenta un'eccezione in un settore dove i rinvii sono diventati quasi la norma. Negli ultimi anni, infatti, numerosi titoli di rilievo hanno subito posticipi, talvolta anche multipli, prima di raggiungere il mercato. La decisione di anticipare l'uscita, invece, suggerisce una gestione particolarmente efficace delle tempistiche di sviluppo e una confidenza significativa nella qualità del prodotto finale.

Nel suo messaggio, Pitchford ha anche anticipato che Borderlands 4 apparirà "imminentemente" durante un PlayStation State of Play, sebbene non sia stata ancora confermata la data precisa dell'evento. Questo suggerisce che Sony potrebbe avere accordi di marketing specifici per il titolo, permettendo ai giocatori di dare presto uno sguardo approfondito al gameplay e alle novità introdotte in questo quarto capitolo ufficiale della serie.

Nonostante comunque questo "anticipo" sia stato comunicato da Randy Pitchford come se fosse un grande risultato del team (lo è comunque) bisogna comunque considerare che la release è stata certamente scelta da Take-Two. L'anticipo, quindi, certifica solo una cosa: la data di GTA VI è stata scelta e arriverà probabilmente tra fine settembre e metà ottobre. Sarà così? Lo scopriremo.