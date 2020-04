Borderlands Legendary Collection: su Nintendo Switch girerà in Full HD a 30 FPS

Uno degli ultimi annunci più interessanti trasmessi durante il Nintendo Direct Mini di settimana scorsa, riguarda l’arrivo su Nintendo Switch di diverse produzioni di 2K. Insieme alla Bioshock Collection e a XCOM 2 Collection, la console ibrida della casa di Kyoto vedrà durante la prossima estate il rilascio della Borderlands Legendary Collection, una raccolta comprendente i primi due capitoli e il Pre-Sequel.

Ad occuparsi dello sviluppo di questa versione del titolo di Gearbox, sono i ragazzi di Turn Me Up e sul loro sito web hanno recentemente affermato che stanno lavorando a stretto contatto con 2K e Gearbox per portare i giochi su Nintendo Switch nel miglior modo possibile. Stando alle dichiarazioni i titoli gireranno con una risoluzione in Full HD a 1080p e 30 frame al secondo.

Oltre a questa informazione tecnica, Turn Me Up ha affermato che la versione per Switch di Borderlands Legendary Collection permetterà anche l’utilizzo dei controlli di movimento attraverso i Joy Con. Questa raccolta di titoli, insieme agli altri due prodotti pubblicati da 2K, non fanno altro che rimpolpare ulteriormente la già vastissima ludoteca di Nintendo Switch, dando ai giocatori della console ibrida ancor più varietà di esperienze.

Borderlands Legendary Collection uscirà su Nintendo Switch il prossimo 29 maggio, e all’interno del pacchetto saranno compresi: Borderland Enhanced, Borderlands 2 Enhanced, Borderlands The Pre-Sequel Enhanced e tutti i DLC che sono usciti nel tempo in tutti e tre i capitoli principali. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni del team di sviluppo di Turn Me Up?