Nintendo Direct Mini marzo 2020: ecco tutti gli annunci

Gli appassionati del mondo Nintendo in questi ultimi mesi si stavano insistentemente domandando quando avrebbero potuto vedere un nuovo Nintendo Direct. La risposta è arrivata questo pomeriggio, quando come un fulmine a ciel sereno un nuovo Direct Mini è stato pubblicato senza alcun preavviso sul canale YouTube di Nintendo. Durante la trasmissione di circa 25 minuti si sono susseguiti diversi annunci e molte novità, a partire dalla data di uscita di Xenoblade Chronicles Definitive Edition.

A seguire c’è stato un annuncio di 2K, che ha deciso di portare su Nintendo Switch alcune delle proprie serie videoludiche più amate. Tra questi titoli troviamo: Bioshock The Collection, Borderlands Legendary Collection e XCOM 2 Collection. Senza alcuna sosta si passa a Marvel L’Ultima Alleanza 3 con il nuovo contenuto aggiuntivo Dottor Destino Vs I Fantastici Quattro e a Shinsekai into the Dephts, titolo subacqueo sviluppato da Capcom e disponibile a partire da oggi.

All’interno del Direct Mini ritrova spazio anche Animal Crossing New Horizons con un nuovo aggiornamento gratuito che introdurrà presto nuovi contenuti ed eventi come ad esempio la Giornata della Terra. Dopodiché vengono annunciati Good Job! un nuovo puzzle game coloratissimo e Catherine Full Body in uscita il prossimo 7 luglio. Si torna a parlare anche di Ring Fit Adventure con l’aggiunta di nuove tracce musicali prese direttamente da The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. Dopo l’annuncio dello strategico King’s Bounty 2, hanno trovato spazio: il nuovo lottatore di Super Smash Bros Ultimate e un approfondito filmato su Bravely Default 2.

A seguire c’è stata una carrellata di ulteriori annunci tra i quali sono apparsi i seguenti titoli:

51 Worldwide Games

Ninjala

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Racer

Panzer Dragoon Remake

The Elder Scrolls Baldes

Trials of Mana

Fuser

Warhammer 40,000 Mechanicus

Vigor

Burnout Paradise Remastered

Saints Row 4 Re-Elected

The Legend of Heroes Trials of Cold Steel III

Mr Driller DrillLand

Minecraft Dungeons

Infine, quest’ultimo ed improvviso Nintendo Direct Mini si è concluso con una manciata di novità sui prossimi DLC di Pokémon Spada e Scudo, esattamente come aveva promesso Game Freak qualche mese, il team si concentrerà nel rilasciare qualche informazione in più fino al momento del lancio. Questo è tutto, come vi è sembrato questo nuovo Nintendo Direct Mini?