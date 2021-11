Bright Memory: Infinite | Recensione del gioco sviluppato da una sola persona!

Bright Memory: Infinite è l’ultima fatica di Zeng Xiancheng, “one man army” e unico membro dello studio di sviluppo FYQD-Studio. Il gioco si pone come seguito di Bright Memory, rilasciato lo scorso anno dal medesimo studio. Protagonista dell’avventura è ancora Sheila, agente della Superatural Science Research Organization (SRO), inviata a indagare su misteriosi fenomeni legati a un buco nero e al collegamento di due mondi, che gli scienziati non riescono a spiegare.

Iniziamo con un premessa: Il gioco dura complessivamente circa due ore, ma si possono rigiocare i diversi capitoli selezionandoli dal menu principale, operazioni tra l’altro necessaria se si desidera sbloccare alcuni contenuti di gioco come le skin delle armi, che prevedono l’uccisione di un certo numero di nemici. Se vi sembra troppo corto, tenente conto non solo che (come anticipato) è sviluppato da una sola persona, ma è disponibile su Steam al prezzo di soli 8,19 euro, inoltre è gratuito per i possessori dell’originale Bright Memory.

Abbiamo recensito il gioco con il seguente PC: GPU: Nvidia RTX 3080 Founders Edition

Nvidia RTX 3080 Founders Edition MOBO: Asus ROG Strix B550-i

Asus ROG Strix B550-i RAM: Kingston Fury Beast DDR4 32GB 3600MHz

Kingston Fury Beast DDR4 32GB 3600MHz CPU: AMD Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 5 5600X SSD: Sabrent Rocket 1TB

Sabrent Rocket 1TB Alimentatore: Corsair SF750 Platinum

Corsair SF750 Platinum Tastiera: Logitech G Pro TKL

Logitech G Pro TKL Mouse: Razer Mamba Wireless

Razer Mamba Wireless Cuffie: Beyerdynamic DT 990 Pro

Beyerdynamic DT 990 Pro Monitor: Asus ROG PG27UQ

Bright Memory: Infinite pone le sue basi sui medesimi capisaldi del capitolo precedente: grafica mozzafiato e gameplay frenetico, che unisce (non sempre al meglio) i generi FPS e action. FYQD-Studio ha voluto osare ancora di più inserendo anche sessioni stealth e di guida, che creano una formula forse troppo “pasticciata” e non del tutto convincente.

La sezione meno convincente è sicuramente quella di guida, principalmente per le difficoltà legato al movimento dell’auto e all’uso dell’arma che vi è montata. Possiamo vederlo come un esperimento non del tutto riuscito, ma che pone tutto sommato delle buone basi per eventuali sviluppi futuri. La parte stealth è invece migliore, ma ha bisogno ancora di qualche ritocco: è molto semplice non farsi scoprire dai nemici e, nonostante si debba comunque prestare una certa attenzione ai movimenti che si compiono e a quando si att

accano le guardie alle spalle, nel suo complesso non è particolarmente complicata.

Le due novità occupano comunque una parte minore del gioco, che è per lo più composto da sezioni action parecchio frenetiche, ricche di nemici e di azione. A nostra disposizione ci sono quattro armi (fucile d’assalto, fucile a pompa, pistola, fucile da cecchino), che vengono sbloccate man mano che si prosegue nella storia e che, insieme alla spada portata da Sheila e ai poteri del guanto, permettono di affrontare le mappe e i nemici in maniera diversa.

In quasi ogni situazione siamo attaccati da orde di nemici (provenienti dal nostro mondo o dall’altro) e, seppur la difficoltà generale non sia particolarmente elevata, dobbiamo prestare la giusta attenzione per non soccombere. Nelle fasi di combattimento ci vengono in aiuto anche le abilità del personaggio, che possono essere sbloccate e potenziate collezionando le reliquie sparse per la mappa. Le abilità donano ulteriore varietà al combattimento, ma la semplicità con cui si trovano queste reliquie (e di conseguenza la facilità con cui si possono sbloccare e migliorare le abilità) ci è sembrata eccessiva: le mappe sono piccole e molto lineari, quindi questi oggetti non sono realmente nascosti ed è sufficiente deviare dal percorso principale (nei pochi luoghi in cui è possibile) di pochi passi per trovarli.

Sempre in termini di difficoltà, anche le boss fight sono decisamente accessibili: la parata e le meccaniche ad essa legate aiutano parecchio, così come la schivata che permette di mantenersi sempre a distanza di sicurezza, così da colpire i nemici con le nostre armi da fuoco senza preoccupazioni.

Ciò che convince di più in Bright Memory: Infinite è il comparto grafico. FYQD-Studio ha sfruttato davvero bene le potenzialità dell’Unreal Engine 4, creando un prodotto capace di competere, da questo punto di vista, anche con i giochi più blasonati. L’implementazione del ray tracing migliora ulteriormente l’impatto visivo, specialmente nelle mappe ricche di specchi d’acqua, dov’è gli effetti della tecnologia sono più evidenti. Purtroppo alcuni glitch grafici ci hanno impedito di godere al meglio l’esperienza di gioco, inoltre manca un lavoro adeguato di ottimizzazione e il titolo ha qualche incertezza di troppo anche a livello di framerate, che siamo riusciti a tenere sopra i 60 FPS solo grazie al DLSS.