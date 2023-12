Brothers: A Tale Of Two Sons Remake annunciato ai TGA 2023

Durante il preshow dei The Game Awards 2023, durante il preshow, è stato presentato a sorpresa il remake di Brothers: A Tale Of Two Sons. Realizzato da Avantgard Games, supervisionato da Josef Fares e distribuito da 505 Games, il remake si presenta con un comparto grafico totalmente ricostruito da zero.

Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni su eventuali modifiche all’impianto di gioco, al comparto narrativo o al peculiare gameplay che lo caratterizzò alla sua uscita.

Per chi non lo sapesse, difatti, Brothers è un gioco dove si controllano allo stesso tempo i due fratelli protagonisti dell'avventura. I due personaggi sono controllati individualmente per mezzo delle due levette analogiche del controller, offrendo delle soluzioni di gameplay, per quel periodo, decisamente innovative e che hanno fatto da apripista a produzioni incentrate sulla cooperazione fra i protagonisti, quali It Takes Two e A Way Out.

Al momento l'unica notizia certa è che il Remake di Brothers: A Tale Of Two Sons uscirà il 28 Febbraio 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC.