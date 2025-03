Monster Hunter Wilds: questo bug sta creando grossi problemi ad alcuni giocatori

Il mondo di Monster Hunter Wilds (acquistabile su Instant-Gaming) si trova ad affrontare un imprevisto tecnico che sta frenando l'avventura di numerosi cacciatori nelle fasi avanzate del gioco. Un bug particolarmente insidioso ha fatto la sua comparsa nella missione "A World Turned Upside Down" del Capitolo 5-2, bloccando la progressione di molti giocatori in un momento narrativamente cruciale dell'epilogo. Capcom ha già riconosciuto il problema e sta lavorando attivamente a una soluzione, mentre la comunità di appassionati si organizza per gestire questa pausa forzata.

Un NPC fantasma blocca l'avventura

Il problema specifico riguarda la mancata apparizione di un personaggio NPC fondamentale per proseguire nella storia principale. Questa anomalia, fortunatamente, non colpisce tutti i giocatori in modo indiscriminato, permettendo ad alcuni fortunati di proseguire senza intoppi nell'avventura. La conferma ufficiale del problema è arrivata direttamente dall'account X Monster Hunter Status, dove Capcom ha dichiarato: "Stiamo attualmente indagando sul seguente problema. Potrebbero verificarsi casi in cui un NPC non appare, impedendo la progressione della storia nella Missione Principale: Capitolo 5-2 A World Turned Upside Down".

La situazione è particolarmente frustrante per chi si trova nella fase conclusiva dell'avventura, dopo aver già superato i titoli di coda principali. Non esiste ancora una tempistica definita per la risoluzione del bug, lasciando i giocatori nell'incertezza su quando potranno riprendere il filo narrativo principale.

Capcom ha promesso aggiornamenti non appena saranno disponibili maggiori informazioni sulla correzione. Nel frattempo, la comunità di Monster Hunter si sta organizzando sui forum e sui social media per condividere esperienze e possibili workaround, dimostrando ancora una volta lo spirito collaborativo che caratterizza i fan della serie.

Un intoppo in un'esperienza di successo

Questo bug rappresenta una piccola (grande) macchia in quella che altrimenti è stata un'accoglienza estremamente positiva per Monster Hunter Wilds. Il gioco ha ricevuto elogi dalla critica e dai giocatori per la sua profondità di gameplay, la ricchezza del mondo esplorabile e le innovative meccaniche di caccia.

Mentre i giocatori attendono una soluzione, Capcom continua a monitorare attentamente la situazione attraverso i propri canali ufficiali. La trasparenza dimostrata finora dalla casa di sviluppo giapponese fa ben sperare per una risoluzione rapida ed efficace del problema, permettendo presto a tutti i cacciatori di completare la loro avventura nel mondo capovolto di questa emozionante missione dell'epilogo.