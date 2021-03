Bungie, qualcosa bolle in pentola dopo un meeting?

Bungie, il team di sviluppo dell’ormai giocatissimo Destiny 2, si stava già preparando a far evolvere l’universo della sua opera. Dopo il successo della scelta di rendere Destiny 2 free-to-play, l’MMO di casa Bungie ha iniziato a riscontrare un numero sempre crescente di giocatori. Di conseguenza, il team aveva preso la decisione di eliminare contenuti storici dal titolo, di crearne di nuovi e di reintrodurne altri. Diventa così ovvio che la software house ripone grandi aspettative nella sua opera.

Alcune settimane fa Bungie rivelò di essere al lavoro per espandere non solo il suo titolo ma anche i suoi studi e le prospettive della compagnia. Ad essere però particolarmente interessante è una recente serie di tweet postati da alcune delle figure chiavi del team, che hanno dimostrato una particolare eccitazione dopo un presunto meeting interno. Mentre alcuni si sono limitati a tweetare “BUNGIE” a caratteri cubitali, altri hanno fornito ulteriori informazioni.

Chris Shannon ha affermato “oggi è una bella giornata”, riferendosi al 12 marzo, mentre il Game Designer Josh Kulinski ha rivelato di “non esser mai stato così eccitato dopo una riunione aziendale in tutta la sua vita“. Insomma, qualunque sia stato l’argomento di discussione, sembra proprio che abbia lasciato molto felice il team di sviluppo. Purtroppo è difficile stabilire qual è stato, motivo in più per cui non possiamo che speculare sulla natura delle novità.

I don’t think I have ever left a company meeting more hyped in my life. — Josh Kulinski (@JoshKulinski) March 12, 2021

È difficile che si tratti solamente di nuovi contenuti in arrivo su Destiny 2, data l’enorme eccitazione dei dipendenti: recentemente Bungie aveva affermato di aver intenzione di espandere l’universo di Destiny 2 “su nuovi media”: frase sicuramente vaga ma che apre a moltissime possibilità di sviluppo della proprietà intellettuale. Come “nuovi media” Bungie si potrebbe riferire a qualunque cosa, dai libri fino ad arrivare ai film, se vogliamo fantasticare.

In questo caso l’eccitazione è indubbiamente contagiosa, e gli appassionati di Destiny 2 non vedono l’ora di scoprire tutte le novità. Secondo voi cosa bolle nella pentola di Bungie? Credete che durante la riunione si sia parlato del futuro della serie come videogioco o che si sia discusso dell’espansione mediatica del franchise? State apprezzando i contenuti della Stagione degli Eletti?