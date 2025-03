Call of Duty 2026 sarebbe già in sviluppo per la prossima Xbox

Un'indiscrezione che sta facendo discutere suggerisce che Call of Duty 2026 potrebbe essere sviluppato anche già sulla prossima Xbox. La notizia, diffusa da un noto insider del settore, apre interessanti scenari sul futuro della celebre serie sparatutto e potrebbe rappresentare il primo indizio concreto sull'arrivo di una nuova console Microsoft entro l'autunno 2026. Le implicazioni di questa scelta strategica potrebbero essere significative non solo per la serie Call of Duty, ma per Xbox stessa.

Un salto generazionale per la serie sparatutto

Secondo quanto rivelato da TheGhostOfHope, leaker considerato affidabile nell'ambiente Call of Duty, il titolo previsto per il 2026 (presumibilmente un nuovo capitolo della saga Modern Warfare) sarebbe in fase di sviluppo la prossima generazione di hardware Xbox oltre che per quella attuale. L'informazione è stata condivisa su X in concomitanza con l'annuncio del rinvio della Stagione 3 di Black Ops 6 (acquistabile su Amazon) ad aprile.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

A differenza di Call of Duty 2025, che dovrebbe supportare anche le console della generazione precedente, il capitolo 2026 segnerebbe quindi un taglio netto con il passato. Questa scelta potrebbe rappresentare un importante indicatore temporale per il lancio della futura console Microsoft, suggerendo una finestra di rilascio intorno all'autunno 2026.

L'insider ha anche condiviso un'altra informazione potenzialmente rilevante sul futuro della serie: se il ritorno della mappa Verdansk in Call of Duty: Warzone non dovesse attrarre nuovamente un numero significativo di giocatori, potrebbe non esserci un terzo capitolo del popolare battle royale free-to-play.

È importante sottolineare che né Activision né Microsoft hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali su Call of Duty 2026, e nemmeno su quello del 2025. Tuttavia, fonti interne suggeriscono che il prossimo titolo della serie sarà un sequel di Black Ops 2, ancora una volta sviluppato da Treyarch Games, dopo che Sledgehammer Games avrebbe espresso il desiderio di creare un proprio capitolo completo per il 2027.

La decisione di sviluppare un titolo per hardware per la generazione attuale e la prossima rappresenterebbe una svolta importante per una serie che ha sempre cercato di mantenere la compatibilità con più piattaforme possibili per massimizzare le vendite. Questo cambio di rotta potrebbe essere legato alla recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che potrebbe voler sfruttare la popolarità di Call of Duty come traino per il lancio della sua nuova console.

Come sempre accade con le indiscrezioni, è necessario prendere queste informazioni con la dovuta cautela. Tuttavia, la prospettiva di un Call of Duty 2026 sviluppato specificamente per sfruttare l'hardware di nuova generazione rappresenta un elemento di notevole interesse per gli appassionati della serie e per chi segue l'evoluzione del mercato videoludico.

La tempistica del 2026 per il debutto della nuova generazione Xbox appare plausibile, considerando che l'attuale Xbox Series X/S è stata lanciata nel novembre 2020 e il ciclo vitale delle console tende a durare circa 6-7 anni. Se confermato, questo scenario delineerebbe una chiara roadmap per il futuro di Microsoft nel settore gaming, con il franchising Call of Duty come elemento centrale della sua strategia.