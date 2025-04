Call of Duty: la nuova stagione è incentrata su una celebrità davvero improbabile

L'universo di Call of Duty: Black Ops 6 continua la sua evoluzione verso un immaginario sempre più distante dal realismo militare delle origini, abbracciando collaborazioni con celebrità che sfidano ogni logica narrativa. L'ultimo aggiornamento, Season 3 Reloaded, introduce una novità che sta già facendo discutere la community: un pacchetto di skin dedicate a Seth Rogen, l'attore e comico notoriamente associato alla cultura cannabis. Questa scelta, per quanto sorprendente, si inserisce in un filone ormai consolidato di partnership eccentriche che hanno gradualmente trasformato l'identità del celebre sparatutto.

Le collaborazioni con personaggi famosi non rappresentano una novità assoluta per il franchise Activision. Negli anni precedenti, i giocatori hanno potuto vestire i panni di Snoop Dogg e Nicki Minaj, mentre più recentemente sono apparsi Jay e Silent Bob, i celebri personaggi di "Clerks". La direzione è chiara: Call of Duty sta costruendo un universo dove l'identità militare originale cede progressivamente spazio a riferimenti pop e controculturali.

L'evento "Call of Duty x High Art" segna un ulteriore passo in questa direzione, offrendo ai giocatori due skin uniche di Seth Rogen. La versione base, denominata "Host Rogen", lo raffigura in un sobrio completo a quadri arcobaleno. La skin alternativa "Fired Up", sbloccabile immediatamente con l'acquisto del pass, è decisamente meno sottile: presenta una foglia di marijuana verde brillante in posizione centrale, un riferimento esplicito alla notoria passione dell'attore.

Il pacchetto include anche un'emote chiamata "HA!", presumibilmente ispirata alla caratteristica risata di Rogen, oltre a una mossa finale personalizzata e progetti dettagliati per le armi. Tutti questi elementi saranno disponibili dal 1° maggio attraverso il pass dell'evento.

L'evento prevede anche la trasformazione della iconica mappa Nuketown in "Blazetown" e l'introduzione della modalità "Blaze Of Glory". Durante questa fase, i giocatori potranno raccogliere "Blaze Bucks" sia in Black Ops 6 che in Warzone per sbloccare ricompense in-game. La trasformazione dell'esperienza di gioco attraverso questi elementi tematici dimostra la volontà di Activision di sfruttare appieno queste collaborazioni per rinnovare temporaneamente anche l'ambiente di gioco.

La comunità di appassionati è divisa su queste scelte. Da un lato, molti lamentano l'abbandono del realismo che ha caratterizzato i primi capitoli della serie. Dall'altro, è innegabile che questa strategia rispecchi un trend diffuso nel panorama videoludico contemporaneo. Da Fortnite con le sue collaborazioni con artisti come Sabrina Carpenter, a Helldivers 2 che strizza l'occhio a Killzone, le contaminazioni tra universi diversi sono diventate la norma.

La scelta di Seth Rogen come nuovo operatore non è casuale. Il suo profilo si allinea perfettamente con l'immagine stereotipata del giocatore di Call of Duty associata a snack come Doritos e bevande energetiche. Questa convergenza tra identità culturali apparentemente distanti rappresenta una strategia di marketing raffinata che cerca di consolidare il legame emotivo con una parte specifica del pubblico.

Il 1° maggio, quando le skin diventeranno disponibili, sarà interessante osservare la reazione dei giocatori più competitivi. La prospettiva di vedere esperti di Warzone realizzare clip spettacolari nei panni del comico amante della cannabis aggiunge un ulteriore strato di assurdità alla situazione.