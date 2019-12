Call of Duty Mobile: nei primi due mesi fa segnare un guadagno di 87 milioni

Che il mercato mobile sia uno dei più redditizi al momento si sapeva, e anche Call of Duty Mobile lo conferma. Il titolo FPS fa segnalare un debutto su questa tipologia di mercato molto positivo, riuscendo a guadagnare nei suoi soli primi due mesi di attività un ricavo di 87 milioni di dollari. Anche se gli introiti hanno rallentato durante il secondo mese, è un risultato più che ottimo per la versione mobile di COD.

Un nuovo rapporto pubblicato da Sensor Tower mostra che lo sparatutto mobile free-to-play ha guadagnato 31 milioni di dollari durante il mese scorso, che combinati con i 55 milioni di dollari nel suo mese di lancio ad ottobre porta un guadagno complessivo si oltre 85 milioni.

Call of Duty Mobile sta condividendo il successo sul mercato mobile con Mario Kart Tour di Nintendo. Gli Stati Uniti sono al momento la fetta di mercato più grande per CDO Mobile, dato che rappresentando il 42% dei guadagni totali. Il Giappone è stato il secondo mercato più grande, contribuendo con il 13,2% dei suoi ricavi, mentre segue la Gran Bretagna al terzo posto con il 3%.

In totale, Call of Duty Mobile è stato scaricato 172 milioni di volte, anche se 100 milioni di questi download sono stati fatti durante la sua prima settimana di lancio, che ha fatto segnare un record, risultando secondo solo a Pokémon Go nell’arco del primo mese di vita del gioco. State giocando a Call of Duty Mobile? Diteci cosa ve ne pare nella sezione dedicata ai commenti.