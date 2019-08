Call of Duty Modern Warfare: battle royale gratis in arrivo dopo il lancio?

Call of Duty Modern Warfare proporrà una modalità battle royale stand alone completamente gratuita dopo il lancio? Ecco cosa riporta il leak.

In queste ore continuano a circolare nuovi rumor sulla serie sparatutto di Activision, COD. Precedentemente, infatti, vi abbiamo segnalato che il capitolo del 2020 dovrebbe essere Black Ops 5 e sarebbe una sorta di reboot. Ora, la stessa fonte, ovvero lo YouTuber LongSensation, ha rivelato qualcosa di nuovo su Call of Duty Modern Warfare: a quanto pare, verrà rilasciata una modalità battle royale completamente gratuita e stand alone, ovvero separata dal gioco base.

Lo YouTuber non è chiaramente una fonte ufficiale, ma tempo fa aveva svelato in anticipo il nome di Call of Duty Modern Warfare: si tratta quindi di un leak un minimo credibile, anche se come sempre vi invitiamo a prendere le informazioni con le pinze. LongSensation ha inoltre affermato che questa modalità battle royale standalone e completamente gratuita sarà rilasciata dopo il lancio, nei primi mesi del 2020.

Call of Duty Black Ops 4 ha già tentato la via del battle royale, con “Blackout”, quindi la serie non è nuova a una modalità di questo tipo. Ammesso che sia vero, il vantaggio di questa mossa sarebbe duplice: sul breve periodo, il free to play promuoverebbe Call of Duty Modern Warfare; mentre sul lungo periodo potrebbe sfondare nel redditizio mercato dei battle royale. Dipenderebbe molto anche dal tipo di supporto fornito al gioco.

In ogni caso, per ora sono solo rumor e speculazioni, quindi non possiamo fare altro se non attendere e vedere cosa abbiano in serbo per noi gli sviluppatori. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che Activision voglia dirigersi in questa direzione?