COD 2020: reboot di Black Ops nei piani di Treyarch?

Il COD 2020 sarà un reboot della sottoserie Black Ops, sviluppato da Treyarch? Ecco tutti i dettagli emersi in un recente leak di informazioni.

Call of Duty Modern Warfare è lontano e deve ancora svelare tutte le proprie carte, eppure i fan sono già alla ricerca di informazioni sul nuovo capitolo in arrivo nel 2020. Già mesi fa erano emersi alcuni rumor tramite il sempre informatissimo Jason Schreier, secondo il quale il “COD 2020” è in sviluppo sotto Treyarch, che avrebbe preso il posto di Sledgehamemr e Raven Software in seguito ad alcuni problemi nello sviluppo. Secondo Schreier, il nuovo COD sarà Call of Duty Black Ops 5.

Ora, secondo quanto dichiarato dallo YouTuber LongSensation, il prossimo capitolo della saga, ad oggi, è stato classificato dagli sviluppatori in due modi “Call of Duty Black Ops” e “Call of Duty Black Ops 5”. Questa doppia nomenclatura ci lascia un dubbio: si tratterà di un diretto seguito del quarto Black Ops, oppure è nuovamente in programma un soft-reboot, come sta avvenendo con Modern Warfare?

Il leak dello YouTuber non si limita a questo informazioni, però. Secondo quanto detto, COD 2020 sarà ambientato durante la Guerra Fredda e coprirà un arco temporale di più 40 anni, e potremo combattere sia in Vietnam che nella Guerra di Corea. Il gioco punta a essere molto crudo, più di Modern Warfare.

Ovviamente non possiamo verificare queste informazioni e vanno quindi considerate come un puro rumor. COD 2020 potrebbe inoltre essere un capitolo molto importante per la serie, in quanto alla fine del prossimo anno dovrebbero finalmente essere disponibili PS5 e Xbox Scarlett: il nuovo gioco dovrà traghettare la saga verso la nuova generazione di console.

Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che Treyarch e Activision vogliano proseguire sulla strada dei reboot? Oppure quelle dello YouTuber sono probabilmente informazioni false?