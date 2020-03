Call of Duty Modern Warfare: leakato un video dedicato alla modalità Battle Royale

In questi ultimi anni la saga di Call of Duty ha decisamente passato momenti altalenanti. Dopo svariti capitoli in quale la saga non ha fatto altro che affossarsi, il 2019 è stato decisamente un ottimo anno per l’opera Activision. Call of Duty Modern Warfare si è dimostrato senz’ombra di dubbio uno dei titoli più riusciti di sempre (dedicati a COD). Il costante supporto di Infinity Ward non ha fatto altro che confermare questa teoria, portando il recente Modern Warfare ad offrire una delle esperienze ludiche più variegate e divertenti uscite durante lo scorso 2019.

Già durante questi passati mesi Call of Duty Modern Warfare ha saputo ampliare la propria offerta ludica proponendo alla propria utenza una moltitudine di contenuti gratuiti. Da qualche settimana sappiamo anche (grazie a svariati rumor) che le novità riguardanti COD non sono decisamente finite. Stando ai dei recenti leak e rumor Activison sembra essere intenzionata a rilasciare una modalità Battle Royale (denominata Warzone) da affiancare al recente Call of Duty Modern Warfare.

Anche se queste voci di corridoio non hanno mai trovato una conferma specifica, durante la giornata di oggi un altro interessante leak conferma l’imminente arrivo di Warzone. A “smuovere le acque” questa volta è un video ripreso grazie ad un insider che va a mostrare un gameplay dedicato proprio alla modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare. Il filmato in questione svela una zona d’addestramento dedicata ad Warzone e chiamata Armistice Training Facility.

Stando alle informazioni rilasciate dall’insider in questione la zona di addestramento offrirà un piccolo tutorial per i nuovi arrivati. Una volta completato, i giocatori riceveranno dei punti esperienza. Se siete curiosi di vedere il filmato in questione potete trovare esso poco sopra a queste righe. Non sappiamo ancora con certezza quando la modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare verrà presentata ufficialmente. Tuttavia, stando sempre ai vari rumor Warzone verrà ufficialmente rilasciato durante il prossimo 10 Marzo in maniera gratuita! Ci tocca soltanto aspettare e vedere come andranno ad evolversi le cose.