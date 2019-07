Call of Duty Modern Warfare potrebbe avere il suo Battle Royale?

Call of Duty Modern Warfare avrà la sua modalità Battle Royale? Secondo uno Youtuber si, e ci sarebbero delle voci di corridoio che confermerebbero ciò.

La modalità Blackout battle royale di Call of Duty Black Ops 4 ha avuto un grande riscontro positivo con il pubblico ma, fino ad ora, non è stato chiaro se anche il nuovo Call of Duty Modern Warfare avrà introdotta tale modalità tra le sue feature. In questi giorni però, ci sono state delle fughe di notizie, ricche di importanti dettagli, che confermerebbero tali voci possibili.

Secondo il canale Youtube TheGamingRevolution, Call of Duty Modern Warfare ha in realtà una modalità battle royale, e la sua mappa sarà composta da aree originali e mappe multiplayer familiari ai giocatori della serie Modern Warfare.

A quanto pare questa includerà le seguenti mappe:

Backlot

Boneyard

Broadcast

Gulag

Rust

Scrapyard

Shipment

Terminal

Wet Work

Alcune di queste, saranno disponibili anche nella modalità multiplayer standard e nella modalità Gunfight 2v2, con Shipment specificamente identificata come mappa Gunfight da TheGamingRevolution.

Lo youtuber ha indicato che la battle royale di Call of Duty Modern Warfare potrebbe essere addirittura free-to-play. Inoltre, sembrerebbe che la mappa, sia condivisa con la modalità cooperativa Spec Ops, la quale fungerebbe da hub “open world” della modalità battle royale. Sottolineiamo comunque di prendere tali informazioni con le dovute precauzioni dal momento che la fonte di TheGamingRevolution non è precisa e ancora, non è stato rilasciato nulla di ufficiale.

È possibile che otterremo la conferma di tale modalità durante la rivelazione del lato multiplayer del gioco, fissata per il 1° agosto. Possibile ma non certo, dal momento che l’evento potrebbe anche solo concentrarsi sulla modalità multiplayer tradizionale.

Se Call Duty: Modern Warfare dovesse avere realmente una modalità battle royale al suo interno, ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.