Call of Duty Modern Warfare: la beta ha infranto molti record, è un successo

Call of Duty Modern Warfare ha infranto molti record con la sua beta: ecco i dettagli del successo della modalità multigiocatore di Activision.

Come sappiamo, recentemente Call of Duty Modern Warfare è stato giocabile in versione beta su tutte le piattaforme: PC, PlayStation 4 e Xbox One. L’eccitazione per il gioco è palpabile, ma i risultati raggiunti da questo test online sono stati incredibili: questa beta è divenuta la più grande nella storia di COD, registrando il maggior numero di utenti, il maggior numero di ore giocate e il picco più alto di giocatori simultanei su PlayStation 4, Xbox One e PC combinati.

Ricordiamo infatti che la beta includeva il cross-play, quindi tutti i giocatori hanno potuto scontrarsi con amici e avversari di altre piattaforme. Ecco le parole di Patrick Kelly, direttore creativo e co-Studio Head di Infinity Ward: “Abbiamo l’obiettivo di fornire la migliore esperienza online possibile e ciò include la possibilità di riunire la community con il crossplay. Apprezziamo tutti i giocatori di tutto il mondo, che hanno giocato e condiviso feedback. Il vostro supporto non è solo una fonte d’ispirazione per l’intero team, ma ci fornisce anche dati e feedback importanti che ci aiutano a migliorare l’esperienza per il lancio.”

“La risposta dei fan per l’uscita di Modern Warfare del mese prossimo è stata incredibile“, ha dichiarato Byron Beede, vicepresidente esecutivo e direttore generale di Call of Duty, Activision. “Dall’inizio dello sviluppo c’è stata una straordinaria eccitazione per questo gioco. Ringraziamo i giocatori di Call of Duty e i team di sviluppo guidati da Infinity Ward per aver reso questa Beta da record. Attendiamo con impazienza il 25 ottobre quando i giocatori di tutto il mondo sperimenteranno tutta la profondità e l’esperienza di gioco che Modern Warfare ha da offrire.”

La beta ha dato accesso alla modalità Gunfight (2vs2) e Guerra Terrestre (che supporta fino a 64 giocatori). Il multigiocatore ha già vinto, inoltre, un premio come “Best Multiplayer online” di Game Critics Best dell’E3 2019. Ieri sera abbiamo anche potuto ammirare un nuovo trailer grazie allo State of Play. Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2019 su PS4, Xbox One e PC (via Battle.net).