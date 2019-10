Call of Duty Modern Warfare: ecco come gira su PS4 e Xbox One

Una lunga ed interessante analisi ha messo sotto torchio le varie versioni console, PS4 Pro e Xbox One X comprese, di Call of Duty Modern Warfare.

Uno dei titoli più interessanti di questo particolare e ricco ottobre è sicuramente Call of Duty Modern Warfare. Nonostante la presenza di altri titoli di assoluto valore come ad esempio dell’ottimo Outer Worlds di cui potete trovare qui la nostra recensione, infatti, il prodotto di Activision riesce sempre ad attirare l’attenzione e l’interesse di milioni di giocatori, confermandosi come una dell’esperienze di maggior rilievo di questi mesi autunnali.

Essendo Call of Duty Modern Warfare un titolo di tale valore, uscito per una moltitudine di piattaforme diverse, è quindi essenziale capire come il titolo giri nelle sue diverse versioni e dove quindi riesca a dare il meglio di se.

A provare a rispondere a tale questione è stato un particolare video, che potete comodamente trovare qui sopra, che ha messo a confronto Call of Duty Modern Warfare su ben 4 differenti piattaforme: PS4 Pro, Xbox One X, PS4 e Xbox One. Un’analisi decisamente interessante, che ha sottolineato le performance del titolo.

Come dichiarato più volte nel corso degli ultimi mesi da Activision Modern Warfare raggiunge nuovi livelli tecnici rispetto agli standard della serie ma questo avanzamento tecnologico ha purtroppo un prezzo. La versione per Xbox One X, sebbene presenti una risoluzione maggiore rispetto alle controparti, non ha infatti un framerate solidissimo. La situazione è purtroppo ancora più emblematica per le console standard, con Xbox One che fa particolarmente fatica a raggiungere gli agognati 60 frame per secondo.

In ogni caso, come potete vedere qui sopra, il titolo è decisamente fluido su ogni piattaforma e anche nelle situazioni più complicate non sono stati fortunatamente riscontrati cali troppo evidenti.

Che ne pensate di questo titolo, avete già comprato l’ultimo episodio della celebre saga o state prima aspettando qualche particolare offerta?