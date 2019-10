Call of Duty Modern Warfare conterrà loot box? Gli sviluppatori rispondono

Call of Duty Modern Warfare conterrà loot box e lanci di rifornimenti? Infinity Ward sfrutta Reddit per fare chiarezza sulla questione.

Call of Duty Modern Warfare è uno dei giochi più attesi di questo mese. L’interesse verso il titolo di Infinity Ward e Activision è altissimo, sopratutto dopo la fase di beta testing. I fan, però, sono stati scoraggiati da recenti rumor messi in circolazione da un noto leaker di COD, tale TheGamingRevolution, il quale ha affermato che gli sviluppatori vogliono implementare all’interno dello sparatutto una serie di loot box, sia per elementi estetici che per armi ed equipaggiamenti.

Per i giocatori si è trattato di un vero colpo al cuore. Pare però che le informazioni siano completamente sbagliate. Tramite Reddit, un membro di Infinity Ward ha spiegato brevemente la questione affermando che non ci sono piani per l’inserimento di loot box all’interno di Call of Duty Modern Warfare. Non sono pianificati nemmeno lanci di rifornimenti.

Viene inoltre spiegato che tutti gli oggetti di gameplay saranno sbloccati giocando. Infine, viene detto che ci saranno nuove informazioni in merito alla questione nel corso della settimana. Questa piccola anticipazione si è resa necessaria, pare, per mettere a tacere i molteplici rumor riguardo le loot box.

Non ci rimane altro da fare se non attendere qualche giorno per scoprire con precisione quali siano i piani di Infinity Ward con Call of Duty Moder Warfare. Vi ricordiamo inoltre che non ci sarà alcun season pass, ma tutti i contenuti saranno rilasciati in modo gratuito tramite aggiornamento su tutte le piattaforme in contemporanea. Gli utenti di Reddit, in ogni caso, temono che Activision introdurrà le loot box più avanti. Diteci, anche voi siete dello stesso avviso? Credete che a un certo punto gli sviluppatori punteranno sulle microtransazioni ancora una volta?