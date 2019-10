Call of Duty Modern Warfare: ecco perché saranno necessari 175 GB di spazio su PC

Activision ha decisamente deciso di intervenire e di spiegare il perché dietro i 175 GB di spazio necessari su PC per Call of Duty Modern Warfare.

Qualche giorno fa, dopo una lunga ed estenuante attesa, sono stati finalmente stati rivelati i requisiti minimi e consigliati di Call of Duty Modern Warfare. A spiccare subito all’occhio e a destare parecchia perplessità sono stati soprattutto i 175 GB di spazio necessari per la versione pc. Un quantitativo decisamente considerevole, che ha fatto non poco mugugnare la community.

A fronte di tali critiche il celebre publisher ha quindi presto deciso di intervenire, in modo tale da calmare le acque e dare una propria personale spiegazione riguardo tale situazione.

Secondo Activision, infatti, Call of Duty Modern Warfare richiederà ben 175 GB di archiviazione solamente perché tale spazio tiene in considerazione anche tutti i vari contenuti aggiuntivi che usciranno nel corso del tempo per il titolo e, di conseguenza, al lancio il celebre fps occuperà sui nostri pc uno spazio effettivamente minore.

Una sorta di prenotazione per il futuro, insomma, e non un quantitativo necessario fin da subito: una motivazione che sembra avere decisamente senso, soprattutto tenendo conto della mole di DLC previsti tra nuove mappe, nuove modalità e Spec Ops. Call of Duty: Modern Warfare sarà disponibile il 25 ottobre 2019, tra poco meno di due settimane, su Xbox One, PlayStation 4 e, appunto, PC.

Che ne pensate di questa notizia, ora che siete a conoscenza della motivazione alla base del tutto siete d’accordo con Activision o ritenete comunque esagerati dei requisiti del genere?Secondo voi sotto tale aspetto si sta ultimamente spingendo troppo su PC o, a parere vostro, lo spazio di archiviazione non sarà mai un problema vero e proprio? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!