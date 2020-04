Call of Duty Modern Warfare: un fan crea il perk Sesto Senso, ecco la sua idea

La community di Call of Duty Modern Warfare è ricca di idee creative e fantasiose, oltre che sempre attiva per offrire un feedback agli sviluppatori sui lati positivi e negativi del gioco. In particolare, un fan ha caricato sulla pagina ufficiale Reddit di COD uno screenshot in cui proponeva un nuovo perk che andrebbe ad aggiungere un sesto accessorio all’arma principale.

Questo perk, denominato Sesto Senso, andrebbe implementato solo al comparto multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, escludendo quindi Warzone, e darebbe ai giocatori la possibilità di scambiare il terzo perk aggiungendo, in cambio, un sesto accessorio alla propria arma. Il suggerimento dell’utente è arrivato subito dopo l’ultimo aggiornamento dedicato al nuovo sistema di personalizzazione delle armi, che ha fornito alla community del gioco un incentivo per creare nuove armi uniche combinando i pezzi dei diversi Progetti Arma.

Per molti fan di Call of Duty Modern Warfare, creare l’arma che più si addice alle proprie esigenze o si adatta al proprio stile di gioco è un punto molto importante. Attualmente, il gioco permette di aggiungere un massimo di cinque accessori alle proprie armi, costringendo i giocatori a scendere a compromessi su cosa privileggiare durante la build dell’arma, e ogni arma offre fino a nove diversi tipi di personalizzazione, che spaziano da mirni, impugnature, calci e caricatori modificati.

Una nuova aggiunta del genere, dunque, offrirebbe l’opportunità ai giocatori di creare l’arma perfetta, combinando un sesto accessorio con le molteplici possibilità di personalizzazione inserite di recente. In molti hanno espresso la propria opinione in risposta al post dell’utente su Reddit: diversi fan si sono detti favorevoli all’aggiunta del perk Sesto Senso nel gioco, secondo altri, invece, questo potrebbe creare delle armi troppo potenti da contrastare. Diteci, a voi piace l’idea del perk Sesto Senso? Vorreste che venga aggiunto nel gioco, o siete del parere che possa sbilanciare la potenza delle armi?