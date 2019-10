Call of Duty Modern Warfare: disponibile la patch 1.05, ecco quanto pesa

Call of Duty Modern Warfare si aggiorna con la parcth 1.05,ed Infinity Warfare rende note le dimensioni dei file per PC e console.

Call of Duty Modern Warfare è sicuramente uno dei titoli più interessanti di questo ottobre videoludico, la serie FPS di Activision riesce sempre ad attirare l’attenzione e l’interesse di milioni di giocatori, confermandosi come una dell’esperienze di maggior rilievo di questi mesi autunnali.

Infinity Ward ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare disponibile per tutte le piattaforme. Questo secondo aggiornamento dopo il lancio porta il gioco alla versione 1.05 e dovrebbe presentarsi con un peso che si aggira sui 7 GB su PC e 2 GB su console. Al momento non siamo a conoscenza di quali siano i benefici che si ottengono grazie alla sua installazione, mancando infatti le informazioni ufficiali da parte di Activision.

Secondo i post pubblicati da alcuni giocatori su Reddit le problematiche relative allo stuttering della campagna su PC non sono stati ancora risolti. Nemmeno i problemi nel Multiplayer sembra non abbia trovato risoluzione, con un aumento dei casi di crash, il che non è sicuramente una buona notizia.

È possibile che questo aggiornamento aggiunga solo nuovi contenuti come quelli legati ad un ipotetico evento di Halloween. Inoltre non tutti i contenuti promessi al lancio di Call od Duty Modern Warfare sono stati resi disponibili fin dal day one e alcuni, come la misteriosa terza mappa della modalità Guerra Terrestre, devono ancora materializzarsi all’interno del titolo. Cosa sperate possa aggiungere la Patch 1.05 di Call of Duty Modern Warfare? Diteci la vostra.