Call of Duty Modern Warfare: trailer della Stagione 1

Lo scorso 25 ottobre abbiamo assistito al rilascio dell’attesissimo Call of Duty Modern Warfare, reboot dell’originale titolo uscito nell’ormai lontano 2007 su PlayStation 3, Xbox 360 e ovviamente PC. Il titolo ha registrato sin da subito un enorme successo, superando i dati di vendita dei suoi ultimi predecessori già poche settimane dopo il lancio e divenendo il titolo più venduto in digital delivery nel corso del 2019.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, Activision ha pubblicato un nuovo trailer per la Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare, che sarà scaricabile su tutte le piattaforme in maniera completamente gratuita. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

La Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare, come già annunciato ormai da tempo, sarà disponibile a partire dal 3 dicembre, e introdurrà nella fattispecie modalità multiplayer completamente inedite, oltre a portare nuove Operazioni Speciali, nuove mappe e armi all’interno del gioco.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è attualmente disponibile rispettivamente per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC.