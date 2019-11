Call of Duty Modern Warfare: la modalità Trials sta per tornare

Infinity Ward fa sapere ai giocatori di Call of Duty Modern Warfare che la nuova modalità Trials sta per essere reinserita.

Dopo il rilascio della scorsa patch di Call of Duty Modern Warfare, Infinity Ward ha annunciato che la modalità Trials sta per essere nuovamente reinserita nel gioco. La modalità Trials era stata introdotta per la prima volta prima alla fine di ottobre, ma è stata rapidamente eliminata dopo che lo studio di sviluppo è stato messo a conoscenza di un grave bug che impediva ai giocatori di ottenere i punti esperienza.

Trials è una nuova modalità aggiunta per la prima volta in Call of Duty Modern Warfare. Le prove che mette disposizione la modalità sono disponibili solo per i giocatori che hanno completato i 55 livelli iniziali della progressione del proprio personaggio.

Più il giocatore raggiungerà un grado di Ufficiale più elevato, più accumulerà i biglietti. Ogni biglietto sblocca l’accesso alle modalità Trials, che presenta essenzialmente delle versioni ampliate del percorso di addestramento di Modern Warfare del 2007. Finora sono disponibili solo tre mappe nella modalità Trials.

Il gioco segnerà le prestazioni del giocatore, assegnandogli un punteggio compreso tra zero e tre stelle. Le stelle vengono incassate ogni tot di punti esperienza raggiunti che vanno da; 5.000 per una stella, 7.500 per due e 10.000 per tre. Non sappiamo ancora quando Trials verrà reinserita, non ci resta che aspettare nuovi dettagli a riguardo da Infinity Ward. Cosa pensate della nuova modalità Trials che sta per tornare in Call of Duty Modern Warfare? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.